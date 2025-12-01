Rafa Nadal, Premio Leyenda AS del Deporte: "Yo solo he jugado a tenis, no he inventado nada e intento no perder esto de vista"

Rafa Nadal es leyenda y, desde este 1 de diciembre de 2025, es Premio Leyenda AS del Deporte. El tenista manacorí ha recibido el homenaje del diario deportivo a toda una carrera plagada de éxitos y valores que, ya en la 'nueva vida' de la retirada, no deja de sumar reconocimientos.

El ganador de 22 Grand Slams y decenas de trofeos de toda clase ha echado la vista atrás en la entrega de los Premios AS del Deporte 2025, pero también hacia el futuro, que afronta ya sin la raqueta en las manos. Y, eso sí, siempre, siempre, con la "normalidad" de quien "fuera de la pista no soy especial".

Preguntado por la periodista Susana Guasch sobre su carácter, el 14 veces ganador de Roland Garros reconoce que se siente una persona normal, porque "yo solo he jugado a tenis, no he inventado nada e intento no perder esto de vista". "Los resultados me dicen que en tenis soy destacado, pero fuera soy una persona normal", ha añadido en la gala de los Premios AS del Deporte.

Esa palabra, deporte, lo articula todo, afirma. Porque "gracias al deporte he podido crecer como persona en todos los sentidos"; porque "el deporte es un punto de unión de muchos mundos. Es real, es muchas veces ganar o perder, es lo que se ve".

Lejos de la pista desde finales de 2024, Rafa Nadal es hoy un deportista retirado que "aunque pensaba que ahora tendría para todo, veo que de momento el día a día me va comiendo", ha confesado entre risas... y tras añadir que "es cierto que he sido padre hace poco y eso es difícil".

La raqueta la dejó a un lado... pero no muy lejos y ya tiene a su exrival, compañero y amigo Roger Federer le está tentando para 'volver' en torneos de exhibición y eventos benéficos. "Poder, puede ser, nunca se sabe. Hablamos mucho, en algún momento algo saldrá, pero piensa que yo en un año he jugado dos ratos de 45 minutos y necesitaría tiempo para volver a unas pistas sin ser un espanto".

"Le dije, si tenemos que hacer algo, avísame con tiempo, que no haga yo un papelón. Pero si sale algo que nos divierta y con sentido, sería bonito", ha añadido entre aplausos y sin olvidar ese "punto de timidez que aún conservo".

Porque el Premio AS Leyenda del Deporte, es muchas cosas, pero también "una persona normal". Palabra de Rafael Nadal Parera.