Lo que le gritan de fondo a Rosalía antes de entrar a vestuario está arrasando: los 'me gusta' se cuentan por miles
LOS40 MUSIC AWARDS 
Vídeo en directo: la gran gala de LOS40 Music Awards Santander 2025
Lo que le gritan de fondo a Rosalía antes de entrar a vestuario está arrasando: los 'me gusta' se cuentan por miles

La reacción de una de las periodistas es instantánea.

La cantante Rosalía en la alfombra roja de Los40 Music Awards.ALDARA ZARRAOA (Getty Images)

Es una noche especial en la música hispana con la celebración de LOS40 Music Awards. A pesar de la cantidad de artistas y figuras del mundo de la música que han pasado por la alfombra roja, sin ningún atisbo de duda ha sido la cantante española Rosalía la que se ha llevado todos los focos, especialmente después del reciente estreno de su disco Lux, gran protagonista de la semana.

Cuando Rosalía ha pasado por la alfombra roja para posar con su vestido negro—a diferencia del blanco de la portada de su disco—, ha atendido a los medios de comunicación y ha dejado varias declaraciones interesantes, sobre todo de sus primeras impresiones de las opiniones de las personas que han escuchado Lux. 

"Es un honor estrenarlo aquí, muy contenta, me ha sorprendido mucho que la gente tenía muchas ganas, me ha hecho mucha ilusión que la gente lo haya recibido con tantas ganas", ha afirmado la cantante. 

Sin embargo, está arrasando lo que le ha gritado alguien congregado junto a los medios de comunicación y lo ha captado en directo el programa No Somos Nadie, del Canal Quickie. Con cierta prisa, Rosalía avisaba de que tenía que ir "para dentro, que tengo que prepararme para cantar, muchas gracias por el cariño".

Y justo cuando se marchaba a vestuario para prepararse para su actuación, alguien le ha gritado: "¿Qué opinas de la separación de Andy y Lucas?". La reacción de una de las periodistas ha sido instantánea: "¿¡Perdón?". Y se han escuchado risas de fondo.

Adiós a Andy y Lucas

El pasado 13 de octubre Andy y Lucas se separaron y dijeron adiós con un último concierto en el palacio de Vista Alegre tras semanas de diferentes declaraciones que daban a entender la mala relación que había entre ellos.

Ahora Andy emprenderá su carrera en solitario, tal y como ha confirmado en sus redes sociales. De hecho, anunció que el single de presentación de su primer álbum en solitario verá la luz antes de Navidad.

