Lo que le han cobrado por una ración de pulpo en un restaurante de Pontevedra le deja tiritando 

El usuario de X Roberto Fernández, conocido en esta red social bajo el nombre de @RedRofega, ha publicado una imagen de lo que le han servido en un restaurante de Pontevedra que se ha hecho viral y que está generando una gran cantidad de comentarios y reacciones.

"Está es la ración de pulpo que nos dieron hoy en Pontevedra. La avaricia de la hostelería, permitida desde la pandemia, raya lo delictivo", ha reflexionado el tuitero. El motivo es que, tal y como él mismo ha afirmado, el precio asciende a nada más y nada menos que los 23,50 euros.

En la imagen que ha compartido junto al texto se puede precisamente esa ración de pulpo servida en una cazoleta y cuyo tamaño, precisamente, no es que sea muy grande, por lo que el precio es llamativo.

Su publicación se ha hecho viral con más de 350.000 reproducciones en pocas horas. Además, también ha superado ya los 3.000 me gusta y el medio millar de compartidos convirtiéndose así en uno de los tuits más difundidos del día.

Entre las personas que le han contestado hay varias que son de Pontevedra o han estado ahí recientemente y que le confirman que, efectivamente, le han estafado. "Pues a mi en Pontevedra me cobraron 18 por una ración que era el doble de gorda", le ha dicho un tuitero.

"Soy de Pontevedra y te puedo decir que te han estafado 😅 sé de un sitio aquí con menú del día donde de primero siempre puedes elegir pulpo y, de segundo, churrasco, entre otras opciones, por 13€ (incluyendo pan, bebida y postre)", le ha dicho una segunda, acompañando su tuit con varias imágenes de lo que le han servido.

Otra tuitera le ha confesado que, como gallega y Pontevedresa, tiene una norma que sigue al pie de la letra porque además ha trabajado en hostelería muchos años. Es esta: "No tomo pulpo donde no hay pulpeiro/a. Y pido siempre ración individual! Vale que se abrió hace poco la veda del pulpo, pero 23,50€...".