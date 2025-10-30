Lo que hace Letizia durante la intervención de Virginia Ortiz, prima de una víctima de la DANA, es único: no lo hace ni el rey ni Sánchez

El aplauso de la reina Letizia durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA.

Una imagen del gesto que tuvo la reina Letizia durante el funeral de Estado por las 237 víctimas de la DANA ha llamado mucho la atención por su gran carga de valor. El acto, celebrado este miércoles en Valencia justo un año después de aquella trágica jornada, tuvo a los reyes como los representantes que presidieron el homenaje.

Letizia fue sin quererlo una de las protagonistas y dejó varias escenas en las que demostró tener empatía y compasión por las víctimas y hasta se le vio intentando en muchos momentos contener la emoción, como por ejemplo mientras saludaba a los familiares de las víctimas.

También tuvo un pequeño gesto durante la intervención de Virginia Ortiz Riquelme, prima hermana de Juan Alejandro Ortiz, uno de los seis fallecidos en Letur (Albacete). Ella dejó un mensaje haciendo referencia a la inacción política que hubo y provocó muchísimos aplausos de inmediato.

"Las inundaciones son en España el fenómeno natural que más muertes provoca, pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión pone en riesgo vidas humanas y quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes", afirmó la joven, que agradeció el trabajo de "profesionales que recorrieron cuevas, zanjas y lodos buscando a nuestros familiares y que cumplieron su promesa de encontrarlos, aunque sin ser ya lo que solían".

El aplauso de la reina Letizia

Estas palabras de Ortiz provocaron la rápida ovación de familiares de las víctimas y de muchas de las personas que estaban presentes, pero también se sumó el de Letizia, tal y como se pueden ver en las imágenes. En ellas se observa que ni el rey Felipe VI ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplauden; tampoco la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ni el resto de autoridades. Solo lo hizo la reina.

El periodista especializado en realeza, política y literatura José Moreno ha sido el que compartió en X este momento: "El aplauso de la Reina a las palabras de Virginia Ortiz, familiar de una víctima de Letur, Albacete".