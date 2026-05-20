Lo que hace Miguel Bosé para anunciar el final de su gira tiene a muchos totalmente descolocados

Miguel Bosé ha ofrecido multitud de conciertos por todo el mundo más de un año, y este fin de semana actuará por última vez ante el público en la ciudad mexicana de Tijuana. Y para despedirse, el artista ha anunciado el final de su gira de una forma muy particular.

"Amigos, me despido. Acaba la gira importante 2025-2026", ha empezado diciendo en un video que ha compartido en sus redes sociales. Miguel Bosé aparece sobre un fondo blanco compuesto por una especie de espirales blancas que recuerda a una imagen divina.

"El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo", ha comentado antes de anunciar que no es un adiós, si no un hasta luego. "No me voy del todo", ha afirmado Bosé antes de transformarse en un león.

En el vídeo en cuestión, hecho claramente con Inteligencia Artificial, se puede ver a este majestuoso mamífero portando una túnica blanca y un medallón dorado, como si fuera una suerte de semidiós.

Se transforma en un león y avisa: "Os estaré vigilando"

"Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré; os estaré vigilando, os estaré cuidando", ha avisado un Miguel Bosé en forma de león.

"No me olvidéis, queridos terranos. Os quiero". Con estas palabras concluye el artista un comunicado que ha dejado atónitos a sus seguidores. Una de las primeras en reaccionar ha sido Mercedes Milá, amiga del cantante.

"Qué bien ha escogido el animal, eh. La voz que tiene y la voz del león es perfecta. Porque es un poco angustiosa la voz de Miguel", ha comentado la periodista en el programa Directo al grano, de TVE. Preguntada por si también es angustioso lo que dice, Mercedes Milá ha sido muy clara.

"Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho en muchos momentos, y se lo he dicho. Sin necesidad de herir a nadie, tú puedes decirle 'mira, yo creo que con esto de las vacunas te estás metiendo en unos jardines'".