Un profesor pide a una alumna una reflexión sobre 'La Metamorfosis' de Franz Kafka y el resultado es de matrícula de honor

El doctor en Lenguas y Culturas y profesor de Lengua Castellana y Literatura, conocido en redes sociales como @LenguayLiteraturaParaTodos, ha publicado la respuesta de una alumna de primero de Bachillerato de su clase de Literatura Universal y se ha quedado completamente alucinado.

En ella, el docente pidió una reflexión sobre la identidad y la crítica que hace Franz Kafka en La Metamorfosis, y el resultado ha sorprendido a miles de personas. "No tenían ni idea de qué les iba a preguntar, no es ChatGPT, lo han hecho en clase. Una alumna me hace un análisis que muchos aquí no harían. Hay esperanza", ha expresado en un mensaje en la red social X. La publicación ha generado más de 50.000 visualizaciones y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

La reflexión de la alumna ha sido muy comentada. "Aunque parezca un libro corto y con poco significado para muchos, tiene una gran importancia y refleja la sociedad a la perfección", comienza afirmando. Hace un pequeño resumen antes de hacer hincapié en el significado de la obra: "La historia trata sobre Gregor Samsa, un trabajador que debe pagar la deuda de sus padres trabajando en una agencia de viajes".

"¿Los seres humanos somos importantes por lo que somos o por lo que hacemos?"

Y añade: "Sin embargo, un día se levanta transformado en un gran bicho de forma inesperada, y con el paso del tiempo, la familia comienza a sentir un rechazo hacia él hasta el día de su muerte". Tras esta "metamorfosis", la alumna reflexiona que "nos damos cuenta de que lo primero que piensa es en su trabajo y la deuda de sus padres", algo que ha considerado "extremadamente relevante", pues hace que nos preguntemos: "¿Los seres humanos somos importantes por lo que somos o por lo que hacemos?".

Aquí, la alumna plantea dos reflexiones que ha considerado esenciales. Por un lado, sostiene que lo material es "lo que realmente nos define como personas. Kafka critica la deshumanización del ser humano". Como ejemplo, señala el momento en el que el protagonista deja de ser útil para la familia: "Dejó de preocuparse por él. Solo su hermana, Grete, sintió compasión y le alimentaba al principio, mientras que su padre le rechaza desde el inicio y su madre no se ve capaz de acercarse".

Esto explicaría, según la alumna, que habitualmente, cuando los seres humanos dejan de ser útiles en su entorno, pueden llegar a sentir "un gran rechazo por los suyos": "El hecho de que midamos a los humanos por lo que tienen y no por lo que son, supone una negación de su dignidad". En su opinión, la dignidad es un "derecho absoluto" que todo individuo debe poseer, pues si se le pone un precio a un ser humano o se le instrumentaliza, se le estaría privando de un derecho "natural y propio".

Por otro lado, reflexiona que Samsa ya era "un bicho" antes de convertirse físicamente en uno, ya que para su familia solo servía para el trabajo. "Por eso, cuando dejó de ser humano físicamente, la familia no se entristeció cuando finalmente Samsa se encerró en su habitación, dejó de comer y murió", añade.

"Estamos demasiado obsesionados con la idea del dinero"

Para la alumna, esta idea puede aplicarse a la sociedad actual: "Parece que tenemos que realizar cosas constantemente para ser útiles y aportar a la sociedad. Pienso que a veces nos olvidamos de que somos seres humanos, ya que nos comportamos de forma mecánica con el fin de obtener un propósito. Estamos demasiado obsesionados con la idea del dinero, tal y como lo estaba Samsa".

Su conclusión ha sido de matrícula de honor, al igual que todo el texto: "Este libro nos muestra la degradación del ser humano y critica la utilidad y la monotonía vital de la sociedad. Para mí, al igual que Samsa no quería que le quitaran sus pertenencias de su habitación porque tenía miedo de olvidar su condición de ser humano, nosotros también tenemos que exaltar lo que nos convierte propiamente en humanos: sentir, amar y ser felices, sin la necesidad de obtener algo a cambio. Porque nosotros no somos máquinas, sino personas".