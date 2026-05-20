Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
EEUU escala la tensión con Cuba e imputa al expresidente Raúl Castro la muerte de cuatro pilotos en 1996: algo más que una medida judicial
en directo
Imputación de Zapatero | Sumar endurece el tono sobre Zapatero y pide regular los lobbies
Global
Global

EEUU escala la tensión con Cuba e imputa al expresidente Raúl Castro la muerte de cuatro pilotos en 1996: algo más que una medida judicial

Los cargos contra Fidel Castro, hoy con 94 años, llegan tras la amenaza de Trump de que "Cuba será la siguiente". El ataque tuvo lugar contra el convoy aéreo conocido como 'Hermanos al rescate'.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Raúl Castro, vestido con uniforme militar, en una imagen de archivo
Raúl Castro, vestido con uniforme militar, en una imagen de archivoSven Creutzmann/Mambo Photo vía getty images

Más madera con Cuba. EEUU ha acusado al expresidente cubano Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato por la muerte de cuatro pilotos de avioneta en 1996. Por entonces, el hermano de Fidel Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas, cuando se produjo el ataque al convoy aéreo de 'Hermanos al rescate'. 

Raúl Castro, que luego fuera máximo dirigente de la isla entre 2008 y 2018, tiene en la actualidad 94 años, por lo que la decisión de EEUU tiene más efectos de presión política que judicial en sí mismos. Pero sí podría utilizarse como excusa para una potencial intervención, en línea con las acusaciones que pesaban contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Porque la medida resulta especialmente noticiosa al llegar en plena escalada de las tensiones entre Washington y La Habana, con la sospecha de una operación en suelo cubano para acabar con el régimen cubano, algo que ha alimentado especialmente Donald Trump, al escribir que "Cuba será la siguiente", algo que ya ha venido 'advirtiendo' en anteriores ocasiones.

Qué paso en 1996

El ataque al que se refiere ahora el Departamento de Justicia de EEUU hace referencia al derribo de las dos avionetas de 'Hermanos al rescate', un colectivo de cubanos exiliados y radicados en Miami que pretendían buscar a algunos compatriotas que trataban de huir de la dictadura en balsas, los conocidos como 'balseros'.

El Gobierno de Fidel Castro derribó las dos aeronaves y provocó la muerte de tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal en EEUU. Tras la respuesta letal, el mismo ejecutivo isleño aseguró que se trataba de una "respuesta legítima" a una intrusión de aviones en su espacio aéreo. 

El propio dictador apuntó entonces que las fuerzas armadas cubanas actuaron siguiendo "órdenes permanentes" para derribar los aviones que ingresaban al espacio aéreo cubano, si bien añadió que su hermano y ministro de Defensa no dio una orden específica para disparar a los aviones.

Estados Unidos condenó el ataque e impuso sanciones, si bien no presentó cargos legales contra ninguno de los hermanos Castro. Únicamente se acusó a tres oficiales cubanos, pero nunca llegaron a ser extraditados. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos