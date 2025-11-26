Lo que ocurre en esta rotonda de Oslo no se ha visto nunca: la reacción de los peatones no tiene desperdicio

La ciudad de Oslo se ha convertido en noticia de alcance internacional a causa de un monumental atasco en una de sus rotondas más transitadas. Cuatro autobuses paralizaron el tráfico por completo en la rotonda de la plaza Alexander Kiellands el lunes por la tarde. Lo inusual de la escena provocó que muchos transeúntes se pararan a grabar, y lo ocurrido muy pronto se ha viralizado.

Los autobuses de la línea urbana de Oslo se quedaron encajados en la rotonda, formando un cuadrado perfecto muy llamativo. Un habitante de la ciudad cogió su móvil para mostrar lo insólito del suceso, que provocó que el tráfico estuviera parado durante varios minutos.

El atasco se hizo especialmente tedioso porque en la rotonda de la plaza Alexander Kiellands confluían cuatro calles muy próximas al centro de Oslo. Una cuestión que da pie al debate que existe en las grandes ciudades europeas sobre los problemas provocados por el tráfico.

Por los escasos huecos que dejaron los autobuses solo podían circular bicicletas y motos, provocando largas colas de coches, taxis y otros autobuses que intentaban llegar a sus respectivos destinos. Algo insólito que, pese a la sorpresa que provocó en los peatones, podría darse cada vez más en grandes ciudades europeas, donde la población va en aumento año tras año.

Concretamente, en Oslo la tasa de crecimiento anual ha sido del 1,36% en 2025. Cuanta más gente, más coches y más probabilidades de que los atascos sigan formando parte de la vida de los habitantes de la capital noruega. En España, ciudades como Madrid o Barcelona también sufren este problema a diario.

Para solucionar el problema del tráfico ya se están aplicando medidas concretas, pero a pesar de ello, los vehículos motorizados aún tienen un papel protagonista en las calles de los grandes núcleos urbanos, dando pie a graves problemas de tráfico como el que se ha producido en Oslo con estos cuatro autobuses atascados.