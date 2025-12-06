Los mensajes del líder socialista en Torremolinos a una edil: "¿Ese escote lo has tenido siempre?"

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE decidió suspender este viernes cautelarmente de militancia a su secretario local en Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, después de que la Fiscalía abriera diligencias preprocesales contra él por un presunto acoso sexual a una edil de su partido.

La mujer, según el testimonio recabado por El País, habría sufrido este acoso por teléfono, con reiterados mensajes salidos de tono, pero también en persona a diario en el contexto laboral. Intentó frenar la situación con él directamente, después acudió a la dirección provincial socialista para que tomase medidas, pero a la luz de que nadie hacía nada acabó acudiendo a la justicia.

El diario de Prisa ha publicado este sábado los mensajes que Navarro le enviaba a esta concejal allá por 2011. Mensajes como "no me esquives", "que te quiero meter ficha", "lo a gusto que estaríamos con una copa de vino y un sofá", "es que estás muy buena" o "¿Ese escote lo has tenido siempre?". Algunos de esos WhatsApps pueden leerse completos en la web de El País.

“Pasó de tener un comportamiento amistoso a solicitarme favores de naturaleza sexual que me provocaban una situación objetiva y gravemente intimidatoria, así como humillante”, relata la víctima en su denuncia. Igualmente, asegura que el bombardeo de mensajes era continuo (incluso de madrugada), a montar guardias frente a la puerta de su casa para verla y en un momento dado le llegó a "coger del culo".

Cuando la edil le reiteró su rechazo, Navarro cambió de actitud hacia ella y empezó a acusarla, por ejemplo, de robar material de oficina. Algo que, supuestamente, iba a trasladar después a los órganos del partido para perjudicarla.

El PSOE publicó el miércoles un comunicado en el que informó de que los hechos denunciados están siendo "objeto de examen e investigación" por el órgano contra el acoso nombrado a nivel federal, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

Además, detalló que trasladaron la información a la Comisión Ejecutiva Federal cuando tuvieron conocimiento de la denuncia en la Fiscalía, por si procede incorporarlo al expediente "y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

Mientras, las mujeres integrantes de la Ejecutiva municipal del PSOE de Torremolinos (Málaga) han asegurado que han sido "testigos de la amistad y complicidad" que existía entre el hasta ahora secretario local y la militante que lo ha denunciado. Además, han apelado "al derecho fundamental a la presunción de inocencia, que tiene que ser respetado hasta el momento en el que exista una resolución firme que declare la culpabilidad de la persona en cuestión".