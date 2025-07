Lo que hacen en Suecia con las mascotas provoca peticiones masivas para calcarlo en España

La pareja de argentinos conocidos en TikTok como @argensueco, acumulando casi un millón de seguidores, han hablado acerca de una "ley" en Suecia, país en el que viven actualmente, sobre las mascotas que ha generado tantas dudas como peticiones de calcarlo en España.

Ha sido a raíz de una noticia que se había difundido en redes sociales sobre que en Suecia puedes ir preso en caso de dejar sola a una mascota durante más de seis horas. "Sí, pero no es tan así", ha respondido ella, que luego ha matizado y ha puesto un ejemplo.

"Si vas al trabajo todos los días y dejas al perro en casa, es maltrato y te ponen una multa. Si le pegas sí sería maltrato", han desvelado. De hecho, hay penas altas por el maltrato a las mascotas, poniendo el ejemplo de 18 meses en prisión a un sueco que aplicaba violencia sobre su perro al ahorcarlo.

"Si tratas muy mal al perro (u otra mascota) puedes ir a prisión cuatro años", concluye el joven argentino. El vídeo ha generado cientos de comentarios y uno de los más destacados, con casi 1.000 'me gusta': "Están 200 años adelantados".

La usuaria Julie Sioli tampoco se ha alejado: "Lo de ir a trabajar me parece exagerado, pero por lo demás me parece genial que vayan a prisión por eso". "En Suecia buscan problemas porque no tienen ninguno serio", ha ironizado @eljeromito.