El juez Bosch sentencia como pocos sobre lo que está pasando con Trump, Maduro y Venezuela: "Las palabras importan"
Hace un recordatorio sobre el pasado que conviene tener en cuenta.
El popular juez Joaquim Bosch ha dado su particular visión sobre todo lo que ha pasado con la detención de Nicolás Maduro a manos de EEUU por obra de su mandatario, Donald Trump y advierte de que "las palabras importan" a la hora de dar una definición.
En una de sus habituales colaboraciones en el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, ha defendido que llamar a todo lo que ha pasado en Venezuela como "detención o captura" supone dar "legitimación jurídica" a algo que para él "no la tiene".
No solo él, sino que se ha reafirmado en que para la gran mayoría de juristas que lo han valorado, también: "Consideran que es un acto que viola frontalmente el derecho internacional que prohíbe precisamente el uso de la fuerza".
Ha recordado que en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 39 y siguientes, "muchas resoluciones prohíben el uso de la fuerza cuando atenta contra la soberanía, la independencia política o la integridad de otro país".
No es una "operación legal"
Por todos estos puntos recogidos, ha concluido que "no es una operación legal" y por eso ha vuelto a recalcar la importancia de las palabras. "Esto, en realidad, es privar a una persona de su libertad cuando estaba en su domicilio en contra de su voluntad, en castellano se llama secuestro", ha rezado.
"Llamarle detención o captura, en mi opinión, supone darle el nombre que se le asigna a las operaciones legales, porque en nuestro país, cuando se busca a un delincuente, se le detiene o se le captura", ha afirmado. En el caso de un secuestro es "porque no se está actuando de acuerdo con las reglas jurídicas".
Groenlandia y el miedo
Por si fuera poco, Donald Trump, expresó un viejo deseo y amenazó con 'comprar' Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca. En este sentido, Bosch se ha sincerado y admite que "muchas cosas que están sucediendo dan miedo y no podemos ignorarlas".
- Ha destacado que el mandatario estadounidense y su Gobierno "se han venido arriba" tras lo de Venezuela y que "pueden no parar".
- Recuerda que en el pasado los "líderes totalitarios" avisaron, no se les tomó en serio "y acabaron invadiendo países y cometiendo atrocidades importantes".