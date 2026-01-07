El juez Bosch sentencia como pocos sobre lo que está pasando con Trump, Maduro y Venezuela: "Las palabras importan"

El popular juez Joaquim Bosch ha dado su particular visión sobre todo lo que ha pasado con la detención de Nicolás Maduro a manos de EEUU por obra de su mandatario, Donald Trump y advierte de que "las palabras importan" a la hora de dar una definición.

En una de sus habituales colaboraciones en el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, ha defendido que llamar a todo lo que ha pasado en Venezuela como "detención o captura" supone dar "legitimación jurídica" a algo que para él "no la tiene".

No solo él, sino que se ha reafirmado en que para la gran mayoría de juristas que lo han valorado, también: "Consideran que es un acto que viola frontalmente el derecho internacional que prohíbe precisamente el uso de la fuerza".

Ha recordado que en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 39 y siguientes, "muchas resoluciones prohíben el uso de la fuerza cuando atenta contra la soberanía, la independencia política o la integridad de otro país".

No es una "operación legal"

Por todos estos puntos recogidos, ha concluido que "no es una operación legal" y por eso ha vuelto a recalcar la importancia de las palabras. "Esto, en realidad, es privar a una persona de su libertad cuando estaba en su domicilio en contra de su voluntad, en castellano se llama secuestro", ha rezado.

"Llamarle detención o captura, en mi opinión, supone darle el nombre que se le asigna a las operaciones legales, porque en nuestro país, cuando se busca a un delincuente, se le detiene o se le captura", ha afirmado. En el caso de un secuestro es "porque no se está actuando de acuerdo con las reglas jurídicas".

Groenlandia y el miedo

Por si fuera poco, Donald Trump, expresó un viejo deseo y amenazó con 'comprar' Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca. En este sentido, Bosch se ha sincerado y admite que "muchas cosas que están sucediendo dan miedo y no podemos ignorarlas".