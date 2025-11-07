Pide huevos fritos con patatas y chistorra y cuando le llevan el plato suelta una frase que ya es historia del cuñadismo  

Los bares son lugares maravillosos donde se disfruta y se celebra la vida y también, a veces, auténticos reductos de lo más rancio, casposo y cuñado de la sociedad.

Para muestra, la escena que ha descrito Gemma, una hostelera que comparte en su cuenta de TikTok las cosas más surrealistas que le suceden con los clientes y que dejan a más de uno con la boca abierta.

Según cuenta, el comensal en cuestión "pidió un plato de toda la vida de dios: pidió huevos fritos con patatas y chistorra": "Un plato de esos que huelen a felicidad. Le dejo en la mesa su plato, que olía a gloria bendita, y el señor se queda mirándolo como si fuera una obra de arte y me suelta: 'Perdona, ¿a qué temperatura exacta están fritos estos huevos?".

"Digo: uy este colega. A punto estuve de contestar: 'One moment, que me saco el termómetro del mandil para medirle la fiebre al aceite'. Y cuando me disponía a salir por patas a la cocina para ver si me resolvían la duda o tirar de ChatGPT a escondidas, el candidato al premio me empieza a dar una charleta sobre la temperatura que según fuentes oficiales culinarias es la ideal para freír los huevos fritos que lo flipas", relata la hostelera.

"Te juro que llegar a estar dos minutos más hablando y cogen los huevos, se levantan del plato y se van. Así es como un par de huevos fritos de toda la vida de dios te enseñan física, paciencia y contención homicida", subraya.

Tutorial de cómo freír huevos

El reconocido chef Karlos Arguiñano, que ostentó Estrellas Michelín y es una de las caras más respetadas de la cocina española, ha explicado varias veces su técnica para freír huevos, pero nunca ha dado importancia a la temperatura exacta del aceite y se ha limitado a señalar que el líquido tiene que estar "bien bien" caliente.

"Si queréis con puntilla tiene que estar el aceite muy caliente y que la clara haga como puntillita. A algunos no les gusta, a otros les entusiasma", ha explicado Arguiñano alguna vez a la par que ha insistido en que para que la puntilla salga es fundamental que el aceite esté "bien bien" caliente. En cambio, para hacerlo sin puntilla, es necesario que el aceite "no está muy caliente".

La temperatura exacta del aceite

La marca de aceites Coosur, por su lado, ha explicado una técnica para freír los huevos: "Cuando veamos que el aceite está humeante, querrá decir que su temperatura está por encima de los 180º, por lo que estará lo suficientemente caliente para comenzar a freír".

"Aunque se crea que el huevo se tiene que echar antes de que este humo aparezca, lo cierto es que si lo introducimos cuando está humeante, conseguiremos que el huevo se contraiga al introducirlo en la sartén, dejando así una textura crujiente por fuera y más suave y líquida por dentro, quedando la yema a una temperatura de no más de 60º", señalan.