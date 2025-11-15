Lo que ve que hay en la televisión de un bar de Japón es marca España: pocas veces se verá allí

La creadora de contenido malagueña, Carla Martín, que acumula ya casi 60.000 seguidores tan solo en TikTok (@carlamarting), ha viajado a Japón y durante su estancia en Osaka se ha encontrado con un bar inspirado en los viajes del dueño a España, país al que ha ido ya por lo menos una veintena de veces.

Le ha llamado tanto la atención que no ha podido evitar entrar y, después de que le sirvieran un tercio de cerveza de la marca Mahou, ha escuchado a varias personas hablar en español. Cuando se gira, sorpresa total: en la televisión estaba puesto Canal Sur, en la que retransmitían el popular programa Andalucía Directo.

"Cómo de fuerte es que esté viendo Andalucía Directo en Osaka", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento 130.000 visualizaciones y 20.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

El bar tenía un toldo con las palabras "Bar bodeguita café" y tiene numerosos productos típicos de España, como la propia cerveza española o una copa de vino de Jerez. "En este bar lo lleva un hombre que ha estado 28 veces en España, habla español y es japonés", ha afirmado.

"De repente, paso por delante y estaba escuchando a gente hablando español, cojo, entro y me encontraba bebiendo una Mahou viendo las noticias", ha concluido. En cuanto a reacciones, que han sido más de 130, los españoles no han podido evitar ironizar: "Un andaluz nace donde quiere".

El usuario Francis González ha sido una de las respuestas con más 'me gusta' del vídeo: "Seguro que hay una peña bética por allí". Para otras personas como @bifruuu__ le faltaba algo: "A mí lo que me parece una falta de respeto es que sea una Mahou y no una Cruzcampo". "En Osaka también hay una cafetería que se llama Las Palmas y ponen Cadena Dial", ha advertido la usuaria Blanca.