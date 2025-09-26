Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Loquillo cuenta lo que hizo cuando se encontró a Manolo Escobar en un aeropuerto: "El pobre se quedó de piedra"

Loquillo durante un concierto en el Wizink Center (Madrid).SOPA Images

El cantante Loquillo ha explicado en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles la reacción que tuvo hace años, cuando se encontró a Manolo Escobar en un aeropuerto.

"Soy hijo de un matriarcado porque me crió mi madre y mi tía Rosa. Mi padre trabajaba en el puerto de Barcelona de estibador y trabajaba en horario nocturno. Entonces, cuando llegaba por la mañana dormía, por lo que el silencio en casa era diario. En esa época Manolo Escobar era un héroe para toda la inmigración que venía a Cataluña", ha señalado.

"Entonces pululaba también por el barrio por razones personales y se le veía. Se le veía. No había triunfado a lo grande y un día mi madre me llevaba en brazos y lo paró y le dijo: 'Manolo, fírmale un autógrafo a mi hijo", ha recordado.

En ese momento, la periodista le ha preguntado: "¿Te pusiste de rodillas delante de Manolo Escobar en un aeropuerto?". "Sí, sí, sí. Es una manera de decirlo, pero sí, porque me emocioné cuando lo vi y me acordé de mi madre y de mí y le conté la historia. Son esas cosas que pasan y que son círculos que terminan cerrándose. 

El mismo Loquillo ha dado más detalles de aquello en una entrevista en Vanity Fair: "Estoy un día en el aeropuerto de El Prat y veo de lejos a un tío alto con una camiseta de AC/DC que va con un señor mayor al lado. Yo soy miope astigmático así que no vi quién era el segundo hasta que se acercó mucho, y resulta que era Manolo Escobar". 

"Su acompañante me reconoció y dijo, 'hostia, Loquillo', y cuando estaba a cinco metros de Manolo, me arrodillé en medio del aeropuerto. El pobre se quedó de piedra. Nos sentamos y le dije: 'No sabe lo que usted significa para mí, usted me firmó un autógrafo cuando iba en brazos de mi madre'. Y se me puso casi a llorar, porque se acordaba del barrio", ha relatado el artista. 

