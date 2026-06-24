Los Javis preparan una serie para Atresmedia sobre 'Las vecinas de Valencia', uno de los vídeos más recordados de 'Callejeros'

Nos remontamos al año 2007. El programa de Cuatro Callejeros da voz a Isabel, una mujer de Valencia que denuncia el acoso de su vecina Vicenta. Aquel programa se hizo viral inmediatamente, entre otras cosas, por la frase "me dice puta, puta, puta a mí. Sin ser nada de eso yo".

Trece años después, el hijo de Isabel decidió contar lo que vivió siendo apenas un niño y de paso, hacer justicia a su madre, a la que la España de entonces convirtió en un meme. Detrás de aquella rocambolesca historia había años de dolor y sufrimiento.

Ahora, Los Javis —Javier Calvo y Javier Ambrossi— han apostado por contar la historia desde la ficción. De la mano de Atresmedia y su productora, Suma Content, la pareja de creadores rescata este vídeo viral.

Las Vecinas abordará la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian. Tras una década de Tras una década de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos, la pelea llega a los tribunales.

Con los testimonios en sala, la serie viajará a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor.

La historia detrás del meme

En 2007 Callejeros emite uno de los vídeos más recordados de nuestra cultura pop. Antes del boom de las redes sociales, los personajes virales estaban en la televisión. ¿Quién no recuerda a Ramón de Pitis o a Los pistoleros del eclipse?

Sin embargo, a menudo detrás de aquellas historias había una tragedia. En aquella ocasión, el programa de Cuatro contó los problemas que tenía Isabel con Vicenta, una vecina que, según afirmaba, le estaba haciendo la vida imposible.

Isabel se lamentaba de que la otra señora le llegaba incluso a lanzar orines, por lo que siempre salía de casa cubierta con bolsas de plástico. Esta mujer aportó incluso unas imágenes de un detective en las que se ve a su vecina escribiéndole "putón" sobre el portero electrónico.

La enemistad entre ambas vecinas terminó en los tribunales. En 2013, la Justicia determinó que Vicenta debía indemnizar a Isabel con 10.000 euros, una pena muy inferior a la propuesta por la Fiscalía, que exigía dos años de prisión, 130.000 euros de indemnización y una orden de alejamiento por cuatro años.

Los Javis también producirán Crimen en España



Crimen en España es una producción de Buendía Estudios Canarias con la colaboración de Suma Content y la participación de Atresmedia. Seguirá a una periodista en eterna huida hacia adelante, que investiga distintos crímenes a lo largo de once años, en una España sedienta de ese tipo de contenido, que devora horas y horas en televisión.

Crimen en España cuenta con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, Montse García como directora de Ficción de Atresmedia, creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda.