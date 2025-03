Luis Piedrahita se pronuncia sin pelos en la lengua sobre la nueva ley de prohibición del alcohol

El humorista y mago Luis Piedrahita se ha pronunciado de forma clara sobre la ley de prevención del consumo de alcohol en menores, que prohíbe el consumo a todos los menores y a los adultos en lugares donde la presencia de niños sea mayoritaria.

En una entrevista en el podcast Eh!, Piedrahita recuerda que también "hubo una época en la que se fumaba en los hospitales, en los trenes, en los aviones, en los coches..." y que ahora son cosas que parecen impensables.

"Yo he hecho viajes con mis padres fumando ellos dos y con mi hermana y yo en el asiento de atrás sin cinturón, sin nada, corriendo, saltando... Y de repente un día obligan a que hay que poner cinturón. Y dices: '¡Pero están locos! ¡Mi libertad! ¡Un cinturón!'. Ahora a nadie le molesta llevar cinturón", ejemplifica.

También recuerda otras cosas que se dijeron en su día: "¡Pero cómo van a prohibir fumar en los quirófanos! ¡Están locos! ¿Y cómo van a hacer los médicos que fuman?' Pues mira, se ha prohibido fumar y no ha pasado nada malo".

"Y el alcohol es cierto que es una droga que afecta a la salud. Si han considerado que es mejor que los niños no lo tengan cerca y tal al alcance de la mano... ahora al principio escuece un poco, pero después lo miraremos como diciendo: '¿Te acuerdas cuando se podía?", asegura.

De hecho, Piedrahita subraya que hubo una época en la que se decían cosas como: "Dale vino al niño, que se pone muy gracioso".

"Esto lo he oído yo. La sensibilidad va evolucionando y está bien que ya no haya gladiadores o que ya no se vendan niños en las calles. Está bien, sí", afirma.