Un empresario dice que hay "absentismo laboral" y Afra Blanco le da una respuesta implacable: "No les preocupa la salud de los trabajadores"

La tertuliana y sindicalista Afra Blanco ha tenido un intenso debate con varios empresarios durante el programa nocturno La Sexta Xplica, especialmente después de que defendieran que el aumento de las bajas laborales está vinculado al absentismo laboral.

"Si alguien realmente considera que existe el fraude, tiene el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y pone ese contacto con los propios facultativos. Parece mentira porque, como siempre, los que tenéis empresas sabéis de ello. A mí también me preocupan las bajas porque a mí me preocupa la salud de los trabajadores", ha expresado al principio de su intervención.

De hecho, se ha permitido la licencia de decir que "la gran mayoría de los empresarios de este país no les preocupa la salud de los trabajadores", porque, si fuera al contrario, "no hablaríais de absentismo". El problema también, para Blanco, es la falta de inversión en la sanidad pública en España, un reclamo que hacen muchos ciudadanos españoles.

"Si os preocupara mínimamente la salud mental..."

"Si os preocupara mínimamente la salud mental de los trabajadores, por ejemplo, denunciaríais que solamente un 5% de las empresas en España tienen planes de prevención para la salud mental. Hablaríais de las sentencias nacionales, europeas e internacionales que hablan de que las causas laborales tienen su origen o su agravamiento de la salud precisamente en los puestos de trabajo", ha afirmado.

También hablarían en ese caso de "empresas repetidoras, de cargas abusivas, eternas jornadas, reestructuraciones inesperadas, despidos, de mandar a inspección de trabajo a esas empresas repetidoras".

"Los veis como mercancía"

No se ha olvidado de los autónomos: "No solamente entre jóvenes, en todas las franjas de edad. Porque efectivamente estamos ante un cambio de modelo y bienvenido sea. Ahora mismo no se vive para trabajar, se trabaja para vivir dignamente", ha sentenciado.

Ha concluido explicando que el problema es que no hay empresarios y empresarias en España "que se preocupen por la salud de sus trabajadores": "19 meses negociando la nueva ley de prevención de riesgos laborales. ¿Sabéis quién no ha firmado? Los empresarios, porque seguís viendo a los trabajadores como mercancía y no como personas".