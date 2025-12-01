Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El regalo de Luis Tosar a David Broncano en 'La Revuelta' es tremendo: tiene más sentido del que parece
Provoca la carcajada y el aplauso de todo el plató.

Juan De Codina
Luis Tosar en La Revuelta.
Luis Tosar en La Revuelta.RTVE (La Revuelta)

El reconocido actor Luis Tosar, ganador del Goya al Mejor Actor de Reparto y al Mejor Actor Principal por partida doble, ha sido uno de los dos invitados de este lunes 1 de diciembre en La Revuelta, programa de TVE presentado por el humorista David Broncano.

Como acostumbra normalmente, el invitado que va al programa a ser entrevistado, debe hacer un regalo al programa, al público o al mismo Broncano, como siempre suele bromear, pero justamente este lunes no lo recibía él al ser el "día de no Broncano", bautizado por el colaborador Jorge Ponce.

El de Tosar está cerca de igualar al del cantante David Bustamante, quien le regaló su perfume a Broncano de una forma que se estudiará en las escuelas de marketing. El gallego ha sacado una bolsa de cartón y dentro estaba el regalo envuelto en forma de cuadrado, lo que ha dado más misterio todavía.

Finalmente, David ha deshecho el regalo y ha mostrado que eran unos calzoncillos o bañador suspensorio de color rosa y verde. "Uuuuh... Cuidao, eh...", ha bromeado Broncano en su primera reacción a la ropa interior. Lo cierto es que aunque parezca que se lo ha dado al azar, tiene más sentido del que se cree. 

Según Tosar, está relacionado con su nueva película, Golpes, que precisamente ha ido a promocionar: "Esto aparece en la película, si en algún momento la ves lo entenderás". "Esto siempre me queda muy bien a mí", volvía a ironizar el presentador.

"No creo que hagas croma, ¿no?", le ha advertido al técnico de sonido. Cómo no, el humorista Grison, tan ocurrente como siempre, ha sabido encajar el chiste a la perfección: "¡Supertonto, el superhéroe que sacará a Ábalos de la cárcel!".

Como era el "día de no Broncano", finalmente el propio Broncano se lo ha regalado a un joven del público, no sin antes probárselos por encima del pantalón.

