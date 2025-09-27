Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Marc Giró no desentona al pronunciarse por las palabras de Garamendi sobre Alcaraz y la jornada laboral
Virales

Virales

Marc Giró no desentona al pronunciarse por las palabras de Garamendi sobre Alcaraz y la jornada laboral

Lo comenta en Julia en la Onda.

Juan De Codina
Juan De Codina
Marc Giró y Antonio Garamendi

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado que hablar esta semana tras sus palabras sobre la jornada laboral de 37,5 horas, sobre todo cuando ha puesto de ejemplo al tenista murciano Carlos Alcaraz.

"¿Tú crees que Carlitos Alcaraz trabaja 37,5 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir y de saber qué pierdes y qué ganas", pronunció Garamendi en el Forbes Spain Economic Summit.

Este sábado 27 de septiembre el presentador de Late Xou, Marc Giró, ha acudido a los micrófonos del programa Julia en la Onda, de Onda Cero y ha sido la propia Julia Otero quien le ha preguntado su opinión sobre las palabras de Garamendi.

"Garamendi hace su papel y la derecha de este país con la reducción de jornada laboral... Comprendo que hagan su papel, pero saben que hay que reducir la jornada laboral y luego hay que pagar más. Eso crea riqueza, eso está escrito, todo el mundo lo sabe, pero Garamendi se hace la local", ha expresado Giró.

"Hay que agradecerle que atienda a la televisión pública", ha rematado con ironía. Por otro lado, también ha comentado, muy a su estilo, sobre las palabras del diputado de Vox, Manuel mariscal, sobre que si Vox gobierna, tienen la duda de si entrarán a RTVE "con motosierra o lanzallamas".

"De este asunto me ha sorprendido que se ha instalado en España la idea de que esto es plausible, es decir, que va a pasar el hecho de que un régimen autoritario, violento, arruinador, arruinan a la población en lo emocional, en lo sentimental, en lo moral, en lo físico...", ha defendido.

"Y también en lo económico. Yo sería el primero que me haría facha si leo un libro de historia y veo que esto de lo facha y dictatorial funciona en lo económico y todo el mundo tiene de todo...", ha ironizado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 