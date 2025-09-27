Marc Giró no desentona al pronunciarse por las palabras de Garamendi sobre Alcaraz y la jornada laboral

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dado que hablar esta semana tras sus palabras sobre la jornada laboral de 37,5 horas, sobre todo cuando ha puesto de ejemplo al tenista murciano Carlos Alcaraz.

"¿Tú crees que Carlitos Alcaraz trabaja 37,5 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir y de saber qué pierdes y qué ganas", pronunció Garamendi en el Forbes Spain Economic Summit.

Este sábado 27 de septiembre el presentador de Late Xou, Marc Giró, ha acudido a los micrófonos del programa Julia en la Onda, de Onda Cero y ha sido la propia Julia Otero quien le ha preguntado su opinión sobre las palabras de Garamendi.

"Garamendi hace su papel y la derecha de este país con la reducción de jornada laboral... Comprendo que hagan su papel, pero saben que hay que reducir la jornada laboral y luego hay que pagar más. Eso crea riqueza, eso está escrito, todo el mundo lo sabe, pero Garamendi se hace la local", ha expresado Giró.

"Hay que agradecerle que atienda a la televisión pública", ha rematado con ironía. Por otro lado, también ha comentado, muy a su estilo, sobre las palabras del diputado de Vox, Manuel mariscal, sobre que si Vox gobierna, tienen la duda de si entrarán a RTVE "con motosierra o lanzallamas".

"De este asunto me ha sorprendido que se ha instalado en España la idea de que esto es plausible, es decir, que va a pasar el hecho de que un régimen autoritario, violento, arruinador, arruinan a la población en lo emocional, en lo sentimental, en lo moral, en lo físico...", ha defendido.

"Y también en lo económico. Yo sería el primero que me haría facha si leo un libro de historia y veo que esto de lo facha y dictatorial funciona en lo económico y todo el mundo tiene de todo...", ha ironizado.