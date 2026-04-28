El economista Julen Bollain da la reacción del día tras tumbarse la prórroga de alquileres

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , asiste al pleno del Congreso que debate y vota el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler, este martes en Madrid

Tres millones de personas se ven afectadas después de que PP, Vox y Junts se unieran en bloque para tumbar en el Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta, 177 votos, el decreto ley sobre la prórroga de los alquileres.

Las reacciones han sido masivas, tanto in situ, como ha ejemplificado una mujer dentro del Congreso criticando que se haya rechazado la medida, como en las redes sociales. Una de las más destacadas ha sido la del economista Julen Bollain, siempre atento a la actualidad, que ha lamentado que cayese este decreto tan reivindicado por la ciudadanía, al ser la vivienda uno de los principales dramas de España.

"Hoy, PP, Junts y Vox han tumbado el decreto para prorrogar los alquileres. ¿Y esto qué significa? Básicamente, que tu casero podrá mandarte un burofax y decirte que el alquiler pasa de 800 a 1.200 euros al mes. Y que si quieres, bien. Si no, te piras y ya te apañarás", ha comenzado afirmando en un tuit de la red social X.

Y ha añadido que esto "es lo que ya está pasando": "Subidas salvajes, contratos que no se renuevan y alquileres pensados para echarte sin decir que te echan". Para el economista, no se trata de un fallo del sistema, sino del sistema funcionando "por y para quienes tienen la sartén por el mango".

Quien bloquea el alquiler "está eligiendo bando"

Ha señalado que quien bloquea regular el alquiler está "eligiendo bando". Y ese bando no es el de "quien trabaja, paga y solo quiere seguir viviendo donde vive": "La vivienda no es un problema de cuatro gatos, es una cuestión de país". Para ello, considera necesario "legislar, regular y salir a la calle".

Para Bollain, la respuesta no debe ser resignarse, sino "organizarse". Las reacciones a su análisis no han sido precisamente pocas y una de las respuestas más destacadas ha sido la del usuario @T31462: "Gente votando para que les suban el alquiler y les echen a la calle. No es broma, está pasando".