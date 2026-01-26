La lluvia vuelve este martes a Andalucía con avisos en siete provincias: Cádiz activa la alerta naranja se prevén hasta 100 l/m²

Sigue la racha de temporales y frentes, ahora centrado en el sur. La lluvia regresa este martes 27 de enero a casi toda Andalucía con un episodio marcado por precipitaciones intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos en siete provincias, mientras que Cádiz eleva la alerta a nivel naranja por acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en Grazalema.

Según las previsiones de AEMET, la jornada estará marcada por precipitaciones intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en caso todo el territorio y costa andaluzas, salvo Almería, que queda fuera del aviso por lluvia, pero no del viento ni del oleaje. Mientras, también el norte tiene que enfrentar el tiempo con Joseph.

Provincia a provincia: dónde lloverá más

Huelva : aviso amarillo desde 03:00 a 15:00 en Aracena, Andévalo, Condado y litoral, con 15 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas. Viento con rachas de 70–80 km/h y oleaje activo todo el día.

: aviso amarillo desde 03:00 a 15:00 en Aracena, Andévalo, Condado y litoral, con 15 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas. Viento con rachas de 70–80 km/h y oleaje activo todo el día. Sevilla : Sierra Norte (03:00–15:00) y Campiña (06:00–18:00) bajo aviso amarillo por lluvia (15 l/m² en una hora). Viento en Campiña y Sierra Sur con rachas de 70 km/h.

: Sierra Norte (03:00–15:00) y Campiña (06:00–18:00) bajo aviso amarillo por lluvia (15 l/m² en una hora). Viento en Campiña y Sierra Sur con rachas de 70 km/h. Córdoba : aviso amarillo por lluvias en Sierra y Pedroches (12:00-22:00 horas), con hasta 40 l/m² en 12 horas. Viento en Campiña y Subbética (rachas de 70 km/h).

: por lluvias en Sierra y Pedroches (12:00-22:00 horas), con hasta 40 l/m² en 12 horas. Viento en Campiña y Subbética (rachas de 70 km/h). Jaén : avisos por lluvia (06:00-22:00) en Cazorla y Segura, Capital y Montes, Morena y Condado, con 15–20 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas. Viento de hasta 70 km/h.

: (06:00-22:00) en Cazorla y Segura, Capital y Montes, Morena y Condado, con 15–20 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas. Viento de hasta 70 km/h. Granada : Cuenca del Genil, Nevada, Alpujarras y litoral en aviso amarillo (06:00-18:00) por 20 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas (hasta 60 l/m² en la costa). Viento (09:00-21:00) y oleaje con olas de hasta 3 metros.

: (06:00-18:00) por 20 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas (hasta 60 l/m² en la costa). Viento (09:00-21:00) y oleaje con olas de hasta 3 metros. Málaga: lluvias en Ronda, Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía (06:00-22:00). Acumulados de 70 l/m² en Ronda, 60 l/m² en Axarquía y 40 l/m² en Sol-Guadalhorce. Viento de 70-80 km/h y aviso costero todo el día.

Viento y oleaje: todo el litoral en alerta

El temporal marítimo obliga a activar avisos en todo el litoral andaluz. En el Estrecho, el aviso pasa de amarillo a naranja entre las 09:00 y las 13:00 horas, por vientos del oeste o suroeste de fuerza 8, con rachas puntuales de fuerza 9 y mar combinada de 4 a 5 metros. En Almería y Cádiz, los fenómenos costeros alcanzan también nivel naranja en distintos tramos horarios.

Como siempre, AEMET pide precaución en desplazamientos, evitar zonas inundables, extremar cuidados en carreteras por rachas fuertes y no acercarse al litoral durante los picos de oleaje.