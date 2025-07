Marta Díaz denuncia que le han intentado robar en Barcelona: "Estoy en shock"

La influencer Marta Díaz ha denunciado en un vídeo en TikTok cómo le han intentado robar la maleta en la estación de Barcelona: "Estoy en shock. Me he asustado muchísimo, la verdad".

Ha explicado que ha cogido un AVE hacia Madrid para volver a su casa y después de pasar el control ha entrado en el tren: "Veo que me está mirando un chico de una manera un poco rara, como extraña".

Ella sabía que no era un fan: "Pasan unos segundos y me da por mirar hacia arriba [donde tenía la maleta] y digo 'esa no es mi maleta'. Me levanto y empiezo a decir en voz alta que no está, que no está. Caigo y digo 'el chico'".

"Pasó tan rápido todo que no me enteré", ha relatado. Después de todo, un chico le ha dicho que ha sido ese hombre el que se ha llevado la maleta. Ha salido corriendo, porque estaba a punto de salir el tren.

"Salgo de vagón y le veo al fondo andando tranquilamente como Pedro por su casa con mi maleta. Era todo surrealista", ha contado. Después ha echado a correr a por él: "Llegué hasta él y le arranqué la maleta de las manos. Estaba enfada".

Después de decirle que qué hace con su maleta el hombre si hizo el loco: "Se calla. Estaba como en shock". Por último ha querido darle las gracias al chico que le ha ayudado con la búsqueda de su maleta.

"Nunca me había pasado esto. Id con cuidado, no sólo en Barcelona. Es un segundo, no te das cuenta y te han quitado todo", ha finalizado Marta Díaz.