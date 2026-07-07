Más de 51.000 'me gusta' se lleva la Embajada de España en Londres al celebrar con esta foto el pase a cuartos del Mundial

Se puede decir perfectamente que la Embajada de España en Reino Unido se ha pasado el juego en la red social de X (Twitter) con el mensaje que ha publicado nada más pitar el árbitro el final del partido de este lunes entre la selección española y el combinado portugués.

España, en un emocionante, duro y trabajado partido, se impuso 1-0 a sus vecinos gracias a un postrero gol de Mikel Merino tras una perfecta asistencia de Ferrán Torres. Ambos jugadores, que habían entrado minutos antes, revolucionaron el partido y le dieron al equipo de Luis de la Fuente el pase a cuartos de final, algo que no ocurría desde 2010... cuando se ganó la primera estrella.

Para celebrar el triunfo, la Embajada de España en Londres publicó la imagen que se ha hecho viral de Keyne, el hermano de Lamine Yamal celebrando de manera muy efusiva el tercer gol del partido de dieciseisavos de final contra Austria.

Junto a la imagen del hermano del futbolista también han añadido un "vamos" con el que celebrar el pase y un "¡viva España!". No hay ningún elemento más, pero esos son suficientes para convertirse en uno de los mensajes más compartidos de estas horas, ya que ha superado millón de reproducciones, los 3.000 compartidos y la barrera de los 51.000 me gusta.

España, tras esta victoria ante Portugal, se verá las caras el próximo viernes en los cuartos de final con otra selección europea, la Bélgica de Rudi García. Esta noche, los centroeuropeos se deshicieron con mucha contundencia de Estados Unidos, uno de los países anfitriones, al ganar 1-4 y hasta dedicarle el último gol, marcado por Lukaku, a su presidente, Donald Trump.

Hay que recordar que horas antes, el mandatario había celebrado que la FIFA eliminara el partido de sanción del futbolista estadounidense Folarin Balogun tras su roja. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", manifestó.