Marta Peñate enseñan cuáles son los trucos infalibles para que la policía te pare siempre en el aeropuerto

La influencer Marta Peñate (@martapenateamador) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok junto con su novio Tony Espina contando de forma divertida cuáles son, según ella, los trucos para que te paren siempre en los controles del aeropuerto.

"Truquitos para que la policía te pare en los controles del aeropuerto", ha titulado la creadora de contenido su vídeo, el cual ha superado ya los 1,2 millones de visualizaciones, los 44.600 'me gustas' y los más de 700 comentarios.

"Os voy a enseñar un truquito para que siempre os paren en los controles del aeropuerto. Tip número uno: que si te vean bien los tatuajes", ha comenzado diciendo la colaboradora de Telecinco en tono divertido.

"Tip número dos: ir en chándal. Y si puedes mezclar Adidas con Dior, mejor. Y, sobre todo, llevar la bandolerita ahí en medio, si es de Louis Vuitton mejor, porque te paran más", ha añadido Peñate, dejando así los últimos consejos.

"¿Estás listo para que te paren en todos los controles?", le ha preguntado a Espina mientras enseñaba su outfit, que cumplía con todo lo enumerado anteriormente y es en lo que la colaboradora se ha basado para hacer el vídeo, metiéndose con la vestimenta de Espina en tono jocoso.

"No me han parado todavía", ha contestado él. "Has dicho todavía. Siempre te paran, ¡siempre te paran!", ha asegurado Peñate entre risas, una afirmación que no ha tenido contrarréplica por parte de la pareja.

"Se me olvidaba: llevar la gorrita al revés", ha añadido también la influencer en la sección de comentarios, donde los usuarios también han aprovechado para dejar algunos consejos más, siguiendo con la broma.

"Mi tío creyendo que tiene 17 años aún"; "Lleva toda su ropa favorita junta"; "Es como si dejo a mi hijo vestirse solo"; "La chaqueta en la cintura le da el toque final"; "El poli que dice que va de encubierto", han comentado algunos usuarios en tono divertido.