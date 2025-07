Media hora de clase, pagar el carné de conducir local y ya puedes lanzarte a conducir en este país

La creadora de contenido Laura Botta (@laurabotta_) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando lo que le ha pasado al ir de viaje con su amiga a Sry Lanka.

¿Se nos ha ido la olla? Puede ser, pero hemos decidido alquilar un tuk-tuk para recorrer la isla a nuestra bola cuesta unos 18 euros al día, más el carné de conducir local. ¿Qué os parece?

Este amable muchacho nos ha dado una clase práctica de media horita, cada una, como si eso fuera suficiente. Nos ha comprado un helado y ¡ale! ¡Solas ante el peligro!

Aquí conducen por la izquierda y como locos. Pero he de decir que lo que más me está costando es cambiar las marchas con la mano. Esto se me cala cada tres minutos.