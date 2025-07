Mercadona deja perplejos a muchos con su última novedad: para algunos, genialidad; para otros ya es demasiado

El pistacho está de moda en todo el mundo y prueba de ello es la locura absoluta que lleva habiendo desde hace meses con el llamado "chocolate Dubái". Ahora, Mercadona ha sacado un producto que algunos ha relacionado con esa comida y que está provocando un revuelo enorme.

"Corred a Mercadona porque hay colonia de pistachos", ha señalado la usuaria de TikTok @asertibea en una publicación sobre la colonia Flor de Mayo que ha provocado decenas de miles de reacciones.

"Esta mañana he ido a Mercadona a comprar unas cosas y me he pasado a ver si estaba la bruma de pistacho y cuál ha sido mi sorpresa al ver esta colonia que es exactamente lo mismo que la bruma pero en formato perfume", señala.

"Y aquí estaba probándola para confirmar que era le mismo olor. Por mi cara podéis ver que sí. Exactamente igual que la bruma pero en colonia. Así que yo me la he llevado: Corred que van a volar", añade.

En las reacciones, son muchos los que aseguran que no tiene nada que ver con el pistacho. "No es verdad que sea de pistacho", dice una persona, que añade: "La colonia Ice Cream de Flor de Mayo tiene un aroma dulce, cremoso y goloso, inspirado en el helado de vainilla y otras notas de repostería. Es un perfume que recuerda mucho a esos olores suaves y reconfortantes, como si estuvieras en una heladería o pastelería".

Sus notas suelen incluir: Vainilla (muy marcada) Nata o crema dulce", añade. Otro añade: "Que eso no huele a pistacho 🤣🤣 es como la del pasado año y de pistacho el color".

"La gente está obsesionada con el pistacho. Primero fue la crema de lotus y ahora el pistacho y chocolate Dubái. ¿Qué será lo siguiente?", pregunta otro. Y uno más: "A mí a pistacho no me huele pero que huele genial aunque eso si dura muy poco".

Finalmente, la creadora del vídeo ha respondido: "Chicas creo que tengo el olfato atrofiado, ósea me huele IGUAL que la bruma de pistacho 😭🙏🏻 lo siento si os he confundido, pero es que iba con mi hermana y mi madre y a ellas les olía igual también 🥲 no se a mi sí que me huele, quizá por el dulzor".