Mercadona lanza la copia de un conocido producto: la de Rituals vale 22,99 y la de Bosque Verde 5,50

Mercadona tiene una novedad en sus supermercados que ha pasado rápidamente de los pasillos del gigante valenciano a TikTok, donde cientos de miles de personas están reaccionando al producto.

Una usuaria ha publicado que Mercadona ha sacado a la venta una vela que vale 5,50 euros y que es (para muchos) idéntica a una de la marca Rituals cuyo precio es de 22,99 euros. La del supermercado se llama vela perfumada de peonía y tiene "las mismas notas que Sakura de Rituals".

En la etiqueta recomiendan no mantener la vela encendida durante más de cuatro horas. Además pone que tiene notas de peonía y de pera.

En los comentarios parece que algunos están de acuerdo: "La olí de casualidad, tengo la gama de Rituals y me parece el clon más conseguido que he visto nunca!! Pero no sé si encendida es igual, no la compré".

Y otros no porque dicen que "cuando la enciendes no huele a nada" y que los ingredientes utilizados en Rituals son de mejor calidad que en Mercadona.