Hay revuelo por la respuesta que ha dado Ester Muñoz a la medida del transporte público de la Comunidad de Madrid

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, está dando mucho que hablar al responder de esta forma a una pregunta relacionada con la nueva medida lanzada por la Comunidad de Madrid sobre el acceso a la tarjeta de transporte público.

El pasado viernes se conoció que la Comunidad de Madrid iba a limitar desde este lunes día 15 la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP-personal) a personas que estén empadronadas en la región y en algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Hasta ahora, para lograr la tarjeta de transporte era suficiente con identificarse con DNI, Permiso de Residencia o Pasaporte, dar la dirección en la que debía ser entregada, y pagar cuatro euros. Este abono de transporte, además de ser personal, sirve para obtener descuentos en el uso de la red de Metro, bus o Cercanías e incluso en algunos casos la gratuidad.

Sin embargo, este lunes, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, matizó esta medida y, respecto a los estudiantes, defendió que esta es una medida que ya se viene aplicando en otras ciudades y capitales del país y que la idea es la de seguir impulsando acuerdos para que los jóvenes estudiantes que vengan a Madrid a un centro educativo puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva esta modalidad de la Tarjeta de Transporte Público Personal.

Respecto a todo esto ha sido preguntado Muñoz en la rueda de prensa de los portavoces parlamentarios. "¿Le parece acertada teniendo en cuenta la igualdad entre los españoles?", le han cuestionado.

Muñoz ha dado su opinión: "Con respecto a qué me parece la decisión de la Comunidad de Madrid, respeto la decisión de la Comunidad de Madrid y por tanto tienen que preguntarles a ellos. Donde vivo en Madrid hay zona verde y, por tanto, si no estás empadronado no puedes aparcar y no te dan la tarjeta. Supongo que eso también va en contra de la igualdad de los ciudadanos que viven en Madrid".

"Estoy empadronada en mi circunscripción, en León, y aquí no me dan una tarjeta para aparcar como residente porque no estoy empadronada, entiendo que es algo similar", ha proseguido diciendo.

Muñoz finalmente ha rematado explicando que "es algo que se produce en todas las ciudades de España" y ha rematado con que "León, que está gobernada por un socialista, también ocurre". "Ahí sin estar empadronado no te dan la tarjeta de residente para poder aparcar y es un ejemplo bastante análogo a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid", ha concluido.