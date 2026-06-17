¿Ha logrado Trump sus objetivos en la guerra contra Irán?

Un simpatizante hutí apunta con su sandalia a un póster del presidente de EEUU, Donald Trump, en Saná (Yemen), el 16 de junio de 2026. En el mundo árabe, es un insulto de peso.

Poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump estableció una serie de objetivos, desde destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán hasta garantizar que Teherán nunca pueda tener un arma nuclear.

Más de tres meses después, con un acuerdo de paz preliminar en vigor, ¿qué ha logrado Trump? Este es el análisis de la agencia Reuters del estado de la cuestión:

Misiles y drones

Antes de la guerra, Irán poseía el mayor arsenal balístico de Oriente Medio, con entre 2.500 y 6.000 misiles de diferentes tipos. Algunos eran capaces de alcanzar Israel, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, y otros portaban ojivas de munición en racimo, más difíciles de interceptar.

Irán también es un importante fabricante de drones de largo alcance, en particular del dron unidireccional Shahed, utilizado por Rusia contra Ucrania, así como por Teherán.

Aproximadamente un mes después del inicio de la guerra, fuentes estadounidenses informaron a Reuters que un tercio de ese arsenal había sido destruido, y que otro tercio probablemente resultó dañado, destruido o enterrado.

El almirante estadounidense Brad Cooper declaró ante el Congreso el 14 de mayo que la capacidad de Irán para fabricar y almacenar misiles y drones de largo alcance se había visto afectada en años. Afirmó que EEUU y sus aliados habían interceptado más de 1.500 misiles y 6.000 drones durante el conflicto.

Se desconoce cuántos misiles le quedan a Irán, pero el país aún tiene la capacidad de alcanzar a los aliados de Estados Unidos; más recientemente, el 6 de junio, cuando lanzó ataques contra Kuwait y Baréin, y el 7 de junio, cuando disparó misiles contra Israel. Dichos países afirmaron que los ataques no causaron daños significativos.

Unas mujeres pasan ante un letrero con una imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, herido y con muletas, el 17 de junio de 2026, en Teherán (Irán). Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ejército convencional

El Ejército estadounidense afirma haber debilitado la capacidad militar convencional de Irán para proyectar poder en la región o amenazar las operaciones estadounidenses. Cooper declaró ante el Congreso que el ejército estadounidense había destruido 161 buques de la armada iraní e inutilizado el 82% de sus sistemas de defensa aérea. Añadió que la fuerza aérea iraní, que antes de la guerra realizaba hasta 100 incursiones diarias, ahora no lleva a cabo ninguna misión.

A pesar de esto, Irán logró bloquear eficazmente el estrecho de Ormuz durante todo el conflicto, bloqueando el paso de los buques mercantes que transportan una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo mediante el uso de lanchas rápidas, minas, drones y lanchas misileras.

Programa nuclear

Trump ha afirmado repetidamente que su principal objetivo es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear. Teherán ha declarado sistemáticamente que no tiene intención de construir una bomba y que su programa tiene fines pacíficos.

Sin embargo, la guerra no ha modificado significativamente la capacidad nuclear de Irán. La inteligencia estadounidense estimó el mes pasado que Irán necesitaría menos de un año para producir un arma nuclear, el mismo plazo que estableció tras los ataques de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares iraníes. El programa nuclear de los ayatolás será un tema central para los negociadores una vez que se firme formalmente el acuerdo marco el viernes. Trump ha declarado que el uranio enriquecido de Irán debe ser retirado del país, mientras que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirma que no debe enviarse al extranjero, según fuentes.

Cinco días dan para mucha angustia: todas las incógnitas del acuerdo EEUU-Irán que el mundo ansía Hasta en 38 ocasiones ha dado la Casa Blanca por cerrada la paz con Teherán. Sólo ahora parece que está realmente cerca. Sin embargo, partimos de un memorando, apenas un marco, que hay que desarrollar, aplicar y verificar. Mucha tela que cortar.

Aliados regionales

El 2 de marzo, Trump declaró en la Casa Blanca que no se puede permitir que Teherán continúe armando y financiando a los grupos armados aliados en Irak, Líbano, Gaza y Yemen (el llamado Eje de Resistencia), de los que Irán se ha apoyado durante décadas para proyectar poder y hostigar a sus enemigos.

Irán no ha mostrado ninguna voluntad de cesar su apoyo a estos grupos desde el inicio de la guerra, pero evaluaciones militares estadounidenses e independientes han concluido que la red de grupos aliados iraníes es mucho menos efectiva que antes.

Gran parte de esto ya estaba en marcha antes del comienzo de la guerra. Israel eliminó a muchos de los principales líderes de Hamás y a miles de sus combatientes en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra su territorio, y también abatió a gran parte de la cúpula de la milicia Hezbolá en el Líbano. Irán también perdió una importante vía de suministro para Hezbolá con el colapso del régimen del expresidente Bashar al-Asad en Siria en 2024. Las sanciones y los problemas económicos de Irán también mermaron su capacidad para financiar a estos grupos.

Estos grupos no han desempeñado un papel relevante en la guerra. Hamás no ha atacado a Israel desde su enclave en Gaza, mientras que los hutíes no han interrumpido significativamente el tráfico marítimo en el mar Rojo desde Yemen.

Hezbolá se unió a la guerra el 2 de marzo al lanzar misiles y drones contra Israel, lo que provocó que Israel respondiera con ataques aéreos y una invasión terrestre que han causado la muerte de casi 3.700 personas y el desplazamiento de 1,2 millones en el Líbano. Hasta el momento, han muerto 28 soldados israelíes y cuatro civiles en el conflicto.

Cooper declaró ante el Congreso en mayo que Irán ya no tiene la capacidad de suministrar de forma fiable armas avanzadas a esos grupos, aunque no especificó a qué se refería.

Un hombre sostiene un cartel con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, durante una manifestación antiestadounidense, el 22 de marzo de 2026, en Teherán. Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Cambio de régimen

Trump alentó a los manifestantes iraníes a derrocar a sus gobernantes antes de que comenzara la guerra y afirmó que la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, el 28 de febrero, representaba su "mayor oportunidad" para tomar el control del gobierno. El 6 de marzo, declaró que la guerra solo terminaría con la "RENDICIÓN INCONDICIONAL" de Irán, junto con un nuevo líder "aceptable".

Aunque la guerra no ha logrado derrocar al gobierno teocrático de Irán, Trump ha afirmado haber cumplido su objetivo, ya que Jamenei ha sido reemplazado por su hijo, el ayatolá Mojtaba Jamenei. El 29 de marzo, Trump describió al nuevo liderazgo como «un régimen nuevo y más razonable».

En las últimas semanas, Trump se ha abstenido de reiterar sus llamamientos al derrocamiento de los líderes iraníes.