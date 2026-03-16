Abascal, dispuesto a entrar en los gobiernos autonómicos del PP "si hay acuerdo programático"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este lunes que su partido entrará en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, si se llega a acuerdos programáticos con el PP en estas tres comunidades.

Abascal ha ratificado su idea de volver a conformar gobiernos de coalición en estos territorios en una rueda de prensa tras analizar el Comité de Acción Política del partido los resultados de este domingo en Castilla y León, donde Vox ha logrado 14 escaños -uno más que en 2022- y vuelve a ser llave de gobierno.

"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha afirmado, tras lo que ha asegurado que no quieren ninguna repetición electoral y ha insistido en que primero hay que negociar cada medida y cerrar los pactos de gobierno.

"(Alberto Núñez) Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo (...) tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", ha indicado el dirigente de Vox.

No obstante, Abascal ha insistido en que Vox y el PP primero deben hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" y después abordarán "los sillones".

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón de fondo, y ambas carecen de avances. Vox y el PP ya ha gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho por su parte que tras la victoria en Castilla y León lo que toca es "responsabilidad" con los votantes y que lo que corresponde a Vox y al PP es entenderse.

"Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox" y "nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas", ha apuntado el presidente popular en una rueda de prensa en Génova, donde está reunida la Ejecutiva de la formación.

Feijóo, por tanto, ha llamado a poner por delante la responsabilidad con Castilla y León y con España porque "hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara" y han dicho "que el PP vaya por delante y sea la referencia".

El PP ganó las elecciones de Castilla y León este domingo en las que logró 33 procuradores (dos más) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar depende nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios. El PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía.