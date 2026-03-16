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¿Aquí, certezas?: Mañueco apuesta por gobernar en solitario mientras Vox decide su posición en los gobiernos autonómicos
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¿Aquí, certezas?: Mañueco apuesta por gobernar en solitario mientras Vox decide su posición en los gobiernos autonómicos

El candidato del Partido Popular ha defendido que, tras ganar los comicios, le corresponde a su formación liderar solo el Ejecutivo autonómico pese a no ostentar la mayoría absoluta. El PSOE se prepara para un hipotético adelanto electoral.  

Diego Alonso Peña
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El candidato del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
El candidato del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.Europa Press via Getty Images

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este lunes que, tras ganar las elecciones de Castilla y León, debería ser su formación la que encamine las negociaciones para formar el próximo Ejecutivo autonómico "en solitario". Sin embargo, los populares se quedaron lejos de la mayoría absoluta y el único brazo tendido al que pueden aspirar es la formación de extrema derecha, Vox, con el que rompió el Gobierno hace dos años por la acogida de menores migrantes. 

En una entrevista en la cadena COPE, Mañueco ha asegurado que "si le dan a elegir" prefiere seguir gobernando en solitario con acuerdos puntuales externos que, bajo su criterio, "es lo que mejor ha funcionado en Castilla y León". "Hay que dialogar y conformar una alternativa", ha dicho en contra del Partido Socialista y de Pedro Sánchez.  

"El proyecto del PP es la base sobre la que se tiene que construir el proyecto de futuro", ha afirmado, una "alternativa al sanchismo que sirva de modelo y ejemplo para España", y como hiciera en la noche electoral, ha defendido que dialogará con todos pero no llegará a acuerdos con el PSOE "sanchista" de Castilla y León.

Además, Mañueco ha asegurado que concuerda con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, con que lo importante "no son los sillones". "Queremos un proyecto y un acuerdo a cuatro años, que dé estabilidad al gobierno de la comunidad", ha dicho en la radio reafirmando el anterior pacto que alcanzaron en la pasada legislatura y ha rechazado cualquier vía con el Partido Socialista. "Ni antes ni después vamos a llegar a un acuerdo con el PSOE", porque con el "sanchismo" y los dirigentes actuales del PSOE en Castilla y León "es absolutamente inviable".

El PSOE baraja un adelanto electoral 

Mientras tanto, el candidato del Partido Socialista, Carlos Martínez, ha asegurado que preparan desde este mismo lunes la campaña electoral para las siguientes elecciones debido a que "ven muy probable un adelanto electoral. Además, también ha criticado a Vox que le considera "la verdadera derecha cobarde" al seguir teniendo la mano a los gobiernos del Partido Popular. 

"Vamos a ver por dónde sale tras el cheque en blanco que ya se impuso ates de las elecciones y ahora Abascal va a exigir más. Veremos si no teneos repetición electoral antes de junio", ha asegurado el candidato socialista que amplió dos procuradores este domingo después de unos comicios en los que esperaba quedar como primera fuerza política, una estrategia en la que basó el famoso "que gobierne la lista más votada". 

"Mañueco es un líder débil, con complejo, y el PP lo sabe. Le ha beneficiado el voto útil pero el monstruo está ahí. Esto no ha acabado hoy. Hoy empieza una nueva etapa en Castilla y León y estoy convencido de que la evolución es qué va a hacer Feijóo y que va a hacer Abascal", ha señalado el que fuera alcalde de Soria durante 20 años en unas declaraciones en la Cadena Ser

"Llevo toda la campaña intentando plantear una conexión diferente con el territorio. En la Castilla y León rural se sienten huérfanos de amparo, de resultados, de soluciones. Tenemos que poner encima de la mesa un proyecto territorial", ha proseguido el socialista. 

Vox, Abascal y ¿una triple negociación? 

La extrema derecha, llave indispensable para conformar los gobiernos de las últimas elecciones autonómicas tanto en Extremadura como en Aragón y Castilla y León, ha asegurado que se inicia una negociación de las tres comunidades. "A partir de mañana, tres regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo, y lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos hablen y nos pregunten por los sillones, los puestos en el gobierno o relatos políticos", afirmaba el líder de la formación, Santiago Abascal, después de conocer los resultados de este domingo. 

Comienza así un periodo de negociación en el que no hay certeza de que Vox quiera formar parte de los gobiernos. Lo único que está claro es que sus votos serán determinante para decidir el futuro que se desprendió de las últimas tres elecciones. 

Diego Alonso Peña
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Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

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