Miguel Bosé lanza un mensaje tras el accidente de Adamuz y provoca una oleada de indignación 

El cantante Miguel Bosé está provocando un aluvión de reacciones por el mensaje que ha lanzado tras el accidente sufrido entre dos trenes en Adamuz en el que han muerto al menos 41 personas y hay más de un centenar de heridos.

Escrito completamente en mayúsculas, Bosé ha lanzado sus "condolencias y pesar a las familias de los fallecidos": "Ni imaginar se puede el dolor por el que pasan, ni la rabia con la que llora España entera".

Según dice el artista, ésta es "otra desgracia más que podría haberse evitado": "Otra de muchas tantas, constantes y sin tregua. Una vez más, los de siempre demuestran su incapacidad para gobernar y su desprecio hacia los españoles y hacia España entera".

"Un Gobierno tóxico"

"Se prolonga sin aliento la agonía de este enroque enfermizo de un Gobierno tóxico, mientras se extiende la miseria de minuciosamente diseña. Pedimos la dimisión general del Gobierno entero y, por supuesto, la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval", ha agregado el artista.

A las 19.50 horas de este domingo se empezaron a recibir las primeras llamadas de alerta en el teléfono 112, en las que se informaba del descarrilamiento y vuelco de un tren y de la posterior colisión con otro convoy con personas heridas y atrapadas.

Amplio dispositivo en la zona

Desde el 112 se puso en marcha toda la respuesta en emergencias y poco después se activó el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía que se elevó a fase de emergencia, situación operativa 1, a las 21.50 horas de este domingo, y que aún permanece activa.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 101 020 y unidades de atención en las estaciones de Atocha en Madrid, Córdoba y Huelva. Iryo, por su parte, tiene habilitado el teléfono 900 001 402.

El Servicio Andaluz de Salud desplegó el domingo un amplio dispositivo sanitario compuesto por cuatro Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias (DCCU), seis UVI móviles del 061, dos UVI de Transporte de Críticos, dos Vehículos de Apoyo Logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de transporte programado, además del equipo médico de Adamuz, que fue el primero en llegar y atender a los heridos