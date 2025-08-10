Miguel, un camarero en paro que vive con su abuela: "A los jóvenes que critican las pensiones se les debería caer la cara de vergüenza"

Alrededor de diez millones de personas reciben una pensión en España. El gasto total de las mismas en julio de 2025 fue de 13.588,77 millones de euros. Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 9.931,36 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (2.196,61 millones de euros), incapacidad permanente (1.245,68 millones), orfandad (178,69 millones) y las de favor familiar (36,43 millones).

En estos últimos meses, ha surgido una corriente crítica con el sistema de pensiones. Muchos jóvenes, la mayoría tiktokers o con altavoces potentes en las redes sociales, consideran que se trata de un pago injusto y que la gente debe ahorrar para no depender los últimos años de su vida del Estado. Se amparan, sobre todo, en cifras que señalan que los nuevos pensionistas en España cobran más de media que los jóvenes. Actualmente, según datos de la Seguridad Social, la cuantía media de estas nuevas pensiones se sitúa en 1.761 euros mensuales (26.654 euros brutos anuales), mientras que los empleados menores de 34 años ganan, en promedio, 1.672 euros al mes (23.417 euros brutos al año).

¿Debemos, por tanto, recortar o eliminar las pensiones? Miguel Martín es un joven camarero que vive con su abuela. Actualmente se encuentra en paro y, asegura, que sin la ayuda de su abuela él viviría "bajo un puente". "Si no fuera por ella, no sé dónde estaría yo", ha asegurado este sábado en el programa La Sexta Xplica de La Sexta.

"Mi abuela tiene un papel fundamental en la economía familiar. Ella se encarga de la compra y a la hora de cocinar es ella la que manda y reparte. Porque para eso trae el dinero a casa", asegura.

Cuando le preguntan por esos jóvenes que proclaman en redes sociales la idea de eliminar las pensiones, Miguel no tiene reparos en denunciar que "se les debería caer la cara de vergüenza". "Los pensiones no son el principal problema de este país para la sostenibilidad del sistema. En mi sector, el de la hostelería, el 42% de las horas extra no se pagan. Y uno de cada tres trabajadores lo acaba dejando por malas condiciones laborales o imposibilidad de conciliación familiar. Algo que afecta, sobre todo, a las mujeres", zanja.