Miguel Sebastián lanza un augurio sobre España que difiere al de la versión oficial

El economista Miguel Sebastián, exministro de Industria, ha augurado que la Comisión Europea se ha quedado corta con sus previsiones para la economía española, que crecerá según sus estimaciones un 1,9% en 2023.

El comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni, ha destacado que esta tasa de expansión del 1,9% en 2023 se mantiene "muy por encima de la media de la UE, gracias a la Plan de Recuperación y Resistencia y a un mercado laboral muy fuerte".

Sebastián ha explicado en Al Rojo Vivo que la Comisión ha revisado todas las previsiones de PIB al alza para toda la zona y "desde luego claramente ya descarta la recesión".

"Y para el caso de España la revisión es muy alta. A mí me parece que hacen un poco el ridículo yéndose al 1,9. Me recuerda a lo de las rebajas. ¿Por qué no ponen el 2, que es donde probablemente vaya a estar? Todo el mundo se está yendo al 1,9 y se van a quedar cortos porque el dato del primer trimestre fue muy bueno, pero es que los datos que conocemos del segundo, en particular de empleo, están yendo muy bien. Por tanto, el 1,9 se va a quedar corto", ha augurado.

El economista ha reiterado que, según las previsiones, "la recesión se evita" y "el escenario económico que pintan ahora es totalmente distinto".

"En lo que se han equivocado, y sería bueno que se reconociera, es en los precios de la energía. Ellos se basaban en unos precios de la energía que no iban caer y los precios no es que hayan caído, es que están por debajo de como estaban antes de la guerra, tanto del petróleo como el gas. Podemos decir que el choque energético ha terminado. Nos queda todavía el tema de los alimentos y la política monetaria, que sigue siendo relativamente contactiva para la zona euro", ha explicado.

Sebastián ha incidido en que España resiste mejor que el resto "en parte por la energía": "España depende mucho de la energía, para bien y para mal. Cuando el precio de la energía sube, somos un país especialmente castigado. En cambio cuando baja y fuertemente como está ocurriendo en las últimas semanas, pues somos un país más beneficiado".

Las palabras del economista coinciden con las del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien considera que las revisiones al alza para el Producto Interior Bruto (PIB) español que se están anunciando por parte de organismos nacionales e internacionales "irán a más" ante el dinamismo observado en este segundo trimestre del año.