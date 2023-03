Un millón de personas están alucinando con la broma que le gasta a su madre

La usuaria de Tik Tok @NGonzalez_07 no deja de acumular interacciones y reproducciones gracias a la publicación que colgó el pasado mes de enero y que, semanas después, sigue siendo viral.

"Broma a mi madre, se me va de las manos. Parto la televisión de mi casa", describe en la descripción del vídeo, que tiene una duración de 40 segundos.

La publicación comienza con la joven enseñando la televisión, a la que le había puesto de fondo una imagen que simulaba que se había roto tras haberse caído de la mesa en la que estaba.

Después, llama a su madre para explicárselo y, cuando llega y lo ve, esta no puede más que llevarse las manos a la cabeza. "Nuria, ¿qué has hecho? ¿pero qué has hecho?", le pregunta a su hija antes de soltar un grito tremendo.

La broma termina con la joven confesándole que es mentira y que se trata de una broma. Ahí abandona la cara de susto y puede respirar tranquila.

El vídeo lleva más de un millón de reproducciones en la red y no deja de acumular comentarios.