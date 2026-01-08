Monumental bronca entre Alfredo Canteli (PP), alcalde de Oviedo, y una portavoz de Vox en mitad de un pleno: "Es una verdulera"
Sucede en mitad del pleno del Ayuntamiento.
El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha protagonizado una polémica y encabronada discusión con la portavoz de Vox en el Consistorio de la capital asturiana, Sonsoles Peralta, entre acusaciones, insultos personales y ante el silencio atónito del resto de presentes.
Pocas veces se ha visto una discusión de esta talla en un pleno del Ayuntamiento. En ella, Peralta lanzaba varias acusaciones a raíz de la propuesta para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública y por una pregunta de IU-Convocatorio por Oviedo sobre la disponibilidad de una de las plantas del edificio Calatrava para tener la sede futura de la AESP.
Días antes, Peralta acusó a Canteli de "engañar" a los ciudadanos de Oviedo al considerar esta propuesta como "inviable": "Sabía perfectamente que no era una opción real, ni viable en los plazos establecidos".
Acusaciones e insultos
Canteli, conforme hablaba, se ha ido calentando y ha terminado entrando en el rifirrafe: "Cuando usted actúa así, es una verdulera, perdóneme la expresión, no sabe callarse, no respeta a nadie, continúo a decir alguna cosa más suya, pero me voy a casar... Bien, sí, sí lo voy a decir".
Acabó lanzando varias acusaciones contra Peralta:
- "Pasó sin pena ni gloria por la banca y solo se le conoce por su labor sindical exclusivamente".
- "Yo creo que tengo un recorrido en la banca, si está callada sería mucho mejor".
- "Usted sí engañó a sus votantes presentándose a unas elecciones y no yendo ni a recoger el acta, eso sí es engañar".
- "Es una maleducada y debe callarse".
La bronca deja sin palabras al resto del pleno
La discusión dejó un ambiente incómodo y atónito al resto de miembros del parlamento del Ayuntamiento ovetense, mientras Canteli seguía hablando: "Yo voy a dejarla hablar hasta que termine, luego sigo yo, yo no admito los insultos, no soy una persona que mienta".
"Me podré equivocar, pero no soy de esas personas (que engañen) y no se lo voy a admitir bajo ningún concepto, y esa acción suya la comento porque es una realidad y no hay más vueltas: lléveme al juzgado, al gobierno de la nación, a donde quiera", ha concluido el alcalde.