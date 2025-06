Mucho se ha hablado de lo que dijo Aguirre sobre la dictadura: pocos como lo ha hecho el economista Julen Bollain

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha convertido en uno de los nombres propios de la semana tras decir en una entrevista en el diario El País que la dictadura, "a la larga", fue mejor que la Segunda República.

Una afirmación que ha provocado numerosas reacciones, pero una de las que más repercusión han generado en las últimas horas ha sido la del economista Julen Bollain en la red social X.

"Entre mafia y democracia, eligen mafia. Entre dictadura y democracia, eligen dictadura. PP en estado puro", ha asegurado el colaborador de programas como laSexta Xplica, en un mensaje que suma más de 2.000 me gusta.

Al ser preguntada sobre si cree que el golpe de 1936 estaba justificado para evitar el triunfo del comunismo, la exdirigente madrileña aseguró que "para evitar que en España triunfara el comunismo no".

"El golpe del 36 estuvo causado por el asesinato de José Calvo Sotelo. Si el Gobierno de entonces hubiera reaccionado ante eso, no sé si Franco se hubiera unido a la conspiración que existía, pero aquello fue la gota que desbordó el vaso", razonó.

"Y lo que digo es que en la II República no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran... No fue para nada un régimen de libertades", expuso, antes de dejar claro si le parece que la dictadura fue mejor.

Esperanza Aguirre defendió que no cree que la dictadura "fuera mejor en los primeros años", pero justificó que "a la larga sí fue mejor". Unas palabras que han provocado un terremoto en las últimas horas, con numerosas reacciones.