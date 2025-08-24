Mucho se ha hablado del fichaje de Gonzalo Miró por TVE: pocos como lo ha hecho Rosa Villacastín

La periodista y escritora Rosa Villacastín ha dejado meridianamente clara su opinión sobre su compañero de profesión, Gonzalo Miró, tras los comentarios que han desatado su fichaje por TVE.

El, hasta ahora, colaborador de Más Vale Tarde conducirá, según comunicó RTVE hace unos días, un programa junto a la presentadora Marta Flich en la cadena pública, Directo al grano.

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano. Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", aseguró Miró en la nota publicada por TVE.

El fichaje del periodista madrileño ha generado algunas reacciones que han llamado la atención. Una de ellas, la del secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. Tras ver una noticia en la que nombraban a Miró y a Jesús Cintora, él ironizó con que "todo listo para la nueva temporada".

Pero muy diferente ha sido la respuesta que la periodista Rosa Villacastín ha dado en la red social X a la llegada de su compañero de profesión a la cadena pública, dejando claro lo que piensa de él.

"Gonzalo Miró es un gran profesional. Ya quisieran muchos de los que salen en televisión tener sus conocimientos", ha destacado, en un tuit que suma cientos de me gusta en pocas horas.

