Trump convoca una rueda de prensa "con militares" y lanza un nuevo ultimátum a Irán: "Será el Día de la Central Eléctrica y del Puente"

Donald Trump, en una reunión de la OTAN el passdo mes de enero

Donald Trump sigue en sus trece, y ahora pone fecha, hora y escenario. El presidente de Estados Unidos ha anunciado una rueda de prensa en la Casa Blanca acompañado "con militares", en la que se espera que detalle su amenaza directa contra Teherán.

La comparecencia, prevista para el lunes al mediodía, llega después de un domingo marcado por mensajes cada vez más duros del mandatario, que ha dejado claro que el margen para negociar se agota.

"El martes será el día"

Trump no se ha quedado en declaraciones ambiguas. Ha señalado directamente al martes como el momento decisivo, con un mensaje que ha encendido todas las alarmas:

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!"

El presidente exige que Irán reabra el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, o, de lo contrario, amenaza con atacar infraestructuras estratégicas del país.

En otro mensaje, aún más enigmático, añadió: "¡Martes, a las 20:00 h!", lo que muchos interpretan como un nuevo plazo límite.

Opción militar abierta

Lejos de rebajar el tono, Trump ha confirmado que no descarta ninguna opción, incluido el envío de tropas sobre el terreno. "No lo hemos descartado", señaló en declaraciones a medios estadounidenses.

La Casa Blanca ha justificado la comparecencia ante la "gran demanda de preguntas" por parte de la prensa, en un contexto donde cada movimiento puede marcar un punto de no retorno.

La presencia de militares junto al presidente en la rueda de prensa refuerza la idea de que Washington quiere transmitir un mensaje de máxima presión.

El petróleo se dispara

El impacto ya se está notando en los mercados. El precio del petróleo intermedio de Texas ha superado los 114 dólares por barril tras conocerse el ultimátum, reflejando el miedo a una interrupción del suministro global.

El estrecho de Ormuz, epicentro de la crisis, es una de las rutas más sensibles del planeta: por él pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Un reloj que corre… y el mundo mirando

Con la cuenta atrás en marcha, la situación entra en una fase crítica. Irán aún no ha dado señales de ceder, mientras Estados Unidos intensifica su presión en todos los frentes: político, militar y económico.

Y ahora, con una hora marcada en el calendario, la pregunta ya no es si habrá respuesta.

Sino qué pasará cuando llegue ese martes.