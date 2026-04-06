Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump convoca una rueda de prensa "con militares" y lanza un nuevo ultimátum a Irán: "Será el Día de la Central Eléctrica y del Puente"
Global
Global

Trump convoca una rueda de prensa "con militares" y lanza un nuevo ultimátum a Irán: "Será el Día de la Central Eléctrica y del Puente"

El presidente fija una hora clave para el martes mientras no descarta enviar tropas y el petróleo se dispara ante el riesgo de una escalada.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Donald Trump, en una reunión de la OTAN el passdo mes de enero
Donald Trump, en una reunión de la OTAN el passdo mes de eneroChip Somodevilla

Donald Trump sigue en sus trece, y ahora pone fecha, hora y escenario. El presidente de Estados Unidos ha anunciado una rueda de prensa en la Casa Blanca acompañado "con militares", en la que se espera que detalle su amenaza directa contra Teherán.

La comparecencia, prevista para el lunes al mediodía, llega después de un domingo marcado por mensajes cada vez más duros del mandatario, que ha dejado claro que el margen para negociar se agota.

"El martes será el día"

Trump no se ha quedado en declaraciones ambiguas. Ha señalado directamente al martes como el momento decisivo, con un mensaje que ha encendido todas las alarmas:

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!"

El presidente exige que Irán reabra el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, o, de lo contrario, amenaza con atacar infraestructuras estratégicas del país.

En otro mensaje, aún más enigmático, añadió: "¡Martes, a las 20:00 h!", lo que muchos interpretan como un nuevo plazo límite.

Opción militar abierta

Lejos de rebajar el tono, Trump ha confirmado que no descarta ninguna opción, incluido el envío de tropas sobre el terreno. "No lo hemos descartado", señaló en declaraciones a medios estadounidenses.

La Casa Blanca ha justificado la comparecencia ante la "gran demanda de preguntas" por parte de la prensa, en un contexto donde cada movimiento puede marcar un punto de no retorno.

La presencia de militares junto al presidente en la rueda de prensa refuerza la idea de que Washington quiere transmitir un mensaje de máxima presión.

El petróleo se dispara

El impacto ya se está notando en los mercados. El precio del petróleo intermedio de Texas ha superado los 114 dólares por barril tras conocerse el ultimátum, reflejando el miedo a una interrupción del suministro global.

El estrecho de Ormuz, epicentro de la crisis, es una de las rutas más sensibles del planeta: por él pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Un reloj que corre… y el mundo mirando

Con la cuenta atrás en marcha, la situación entra en una fase crítica. Irán aún no ha dado señales de ceder, mientras Estados Unidos intensifica su presión en todos los frentes: político, militar y económico.

Y ahora, con una hora marcada en el calendario, la pregunta ya no es si habrá respuesta.

Sino qué pasará cuando llegue ese martes.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos