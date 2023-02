Muestra la conversación que ha mantenido con su abuela por WhatsApp y se convierte en todo un éxito en Twitter

Twitter es una red social en la que se cuentan todo tipo de historias, pero, en las últimas horas, la conversación que ha compartido la usuaria @mirifeckles con su abuela ha dado la vuelta a la red social del pájaro azul.

La joven ha querido contar a sus seguidores lo que le ha ocurrido con su abuela y, para ello, ha mostrado dos capturas en las que hay tres días de diferencia entre una y otra.

"No hay NADA como el amor de una abuela. Hay tres días de diferencia entre una captura y otra", ha asegurado en el tuit.

En la primera de las dos imágenes, se pueden ver cinco mensajes que la joven le manda a su abuela, en los que le hace una pregunta: "Abuela. Una pregunta. Si yo te compro lana, ¿tú sabes hacer esto?", cuestionó, junto a una imagen de un bolso.

Tras ello, la protagonista quiso responder a través de un audio de WhatsApp: "Miriam. Eso va a ganchillo. Yo ganchillo no sé. Yo ganchillo no sé. Pero eso va hecho a aguja de gancho".

La joven aseguró que no pasaba nada y que la quería, pero lo que no se esperaba es que tres días después iba a tener una sorpresa de su abuela. "Miriam, mira, faltan las asas y el cordón, que ese blanco no es", explicó la protagonista, junto a una imagen del bolso que le estaba preparando.

La conversación se ha convertido en todo un fenómeno viral, con más de 22.000 me gusta y cientos de comentarios: