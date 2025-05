Nacho Duato se dirige de forma contundente hacia Melody tras sus declaraciones en RTVE

El coreógrafo Nacho Duato ha publicado un vídeo en las historias de su perfil oficial en Instagram hablando abiertamente sobre lo que ha estado ocurriendo estos días con la cantante Melody, representante española de Eurovisión 2025.

La debacle y polémica que ha surgido en torno a Esa Diva y las posteriores declaraciones de la cantante acerca de su actuación, RTVE y La Revuelta ha sido una bola de nieve que ha ido aumentando de tamaño hasta que por ha aparecido en escena Duato, dirigiéndose diréctamente hacia ella.

"Querida Melody, eres maravillosa, tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable, pero si hubieses ganado, no te hubieses ido a tu casa", ha expresado en primera instancia en el vídeo.

"Sacar un número, creo que el 22 de 26 (fue el 24) o algo así, pues es bastante mal, lo tienes que reconocer", ha añadido. Sin embargo, ha alegado que no es culpa de la cantante, pero sí "quizás" de los asesores que tiene. "Es una canción muy antigua", ha opinado.

La ha comparado directamente con Beyoncé. "Ella ya iba con esos bodys y botas, y la Melena... Hace 20 años. ¿Qué quieres que te diga? Me caes fenomenal y tienes una voz maravillosa, pero no te enfades, y acepta que no te funcionó", ha rematado.

Por si fuera poco, sobre sus palabras en las que no se posicionaba con el conflicto entre Palestina e Israel ha sido más claro todavía: "Te diría que un artista debe posicionarse. Un genocidio es un genocidio y hay que decirlo".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.