Ni viajes a Marte ni coches voladores: este es el sueño colectivo de muchos jóvenes españoles

El usuario Antoñito (@MrAmromero) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, manifestando en tono divertido cuáles son sus dos sueños vitales, unos deseos con los que han coincidido muchos jóvenes.

"Quiero que la vivienda vuelva a ser asequible y que los tomates vuelvan a tener este color", ha comentado el tuitero, citando el tuit de PabloBM (@pbrionesmqz) en el que se veía una ensalada de tomate de lo más apetecible.

"¡¡¡La merienda!!! Hacía tiempo que no me tomaba un tomate tan bueno como este que me han traído de la huerta", ha publicado Pablo justo antes de adjuntar la fotografía en la que llama especialmente la atención el vibrante color rojo del tomate.

Un anhelo que ha alcanzado ya las 485.000 visualizaciones, los 19.000 'me gustas' y los 2.000 retuits, lo que indica que estos dos temas son toda una ensoñación colectiva de la sociedad, pese a ser cosas que para muchos deberían ser básicas.

"Siendo ambas imposibles, es más fácil lo de la vivienda, que lo del tomate"; "Tú lo que quieres es vivir en Extremadura"; "La solución es la misma: más rojo"; "En el pueblo todo eso que deseas se cumple", han comentado algunos tuiteros.

Respecto al tema del sabor y el color del tomate, se ha originado toda una cascada de consejos en la sección de comentarios para intentar conseguir comprar esta hortaliza de calidad, algo que cada vez es una tarea más difícil.

En resumen, las dos grandes conclusiones han sido vivir en un pueblo o comprar los tomates de proximidad y ecológicos, una opción que para muchos es prácticamente imposible debido a su elevado precio.

"Puedes ir a comprarlo a día de hoy a algún buen mercado en tu ciudad, casi seguro, pero no creo que estemos en disposición de gastarnos lo que vale"; "Existen pero seamos honestos, no los paga casi nadie", han comentado algunos tuiteros.

"Nos quejamos de que la fruta y la verdura viene de fuera o es de peor calidad pero nadie paga la de proximidad, ecológica y de mejor calidad porque vale más pasta (porque no se puede mayoritariamente)", ha incidido otro usuario.