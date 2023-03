La nieta de Arévalo responde con toda la fuerza tras su comentado vídeo: "Tenéis la mente podrida"

Ana Rodríguez, nieta del humorista Paco Arévalo, ha reaccionado indignada a los comentarios que ha provocado en las redes sociales un vídeo en la que aparecía ella misma cocinando una paella junto a su abuelo.

"Pues aquí estoy con mi abuelo, que me está enseñando a hacer una paella. Yo creo que la llevo bien", dice ella. Y el cómico interviene: "La llevas fenomenal. Yo no he visto en mi vida una paella como la está haciendo mi nieta. La he dicho cómo se hace y ya no me ha dejado meter mano".

"Buen maestro tengo", añade la joven, que tras el revuelo montado ha respondido en TikTok: "Hola, no suelo hacer vídeos de este tipo hablando, pero es que sinceramente estoy alucinando".

"Ese vídeo que acaba de salir soy yo con mi abuelo. Sí, es mi abuelo. Por eso digo abuelo. Me metí por curiosidad en los comentarios, que ya me he dado cuenta de por qué la curiosidad mató al gato", prosigue.

Y termina: "Y he salido con ganas de vomitar y con el estómago revuelto. Solo digo que tenéis la mente podrida y, si no sabéis, informaos antes de hablar. Porque sí, es mi abuelo. ¿Vale? Y los comentarios que hay en ese vídeo son repugnantes, repugnantes, replanteároslo".