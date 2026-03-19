No dan crédito a lo que dice Donald Trump sobre Pearl Harbor: la cara de la ministra japonesa Takaichi es un poema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado un nuevo momento Trump. Esta vez ha sido la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y frente a millones de espectadores que estaban espectando la reunión en el Despacho Oval, en el contexto de la guerra contra Irán, que estalló desde que fue bombardeada por EEUU e Israel, generando un conflicto internacional enorme.

La tensión es máxima. Los aliados de EEUU, como Australia, Japón, Corea del SUR o los países de la OTAN han rechazado participar en una alianza para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado a causa de la guerra. Esto despertó su rabia: "Como presidente del país más poderoso del mundo, no necesitamos la ayuda de nadie".

Una decisión que dice no sorprenderle, ya que siempre ha considerado que la OTAN, en la que invierten "cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral, nosotros los protegemos y ellos no hacen nada por nosotros".

Por qué no avisó a los aliados

Las redes sociales no dan crédito al momento que se ha producido en el Despacho Oval con Donald Trump y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Un periodista ha preguntado al mandatario estadounidense por qué no informó a sus aliados sobre la guerra con Irán: "Aquí estamos muy confundidos al respecto".

En ese sentido, Trump responde: "Una cosa que no se debe señalar demasiado: cuando entramos con mucha fuerza y no se lo contamos a nadie, es porque queríamos que fuera una sorpresa".

La cara de Takaichi es un poema

De repente, delante de todos, pregunta: "¿Quién sabe más sobre sorpresas que Japón? ¿Por qué no me informó sobre Pearl Harbor? ¿Verdad?". Despertó la carcajada de los presentes, menos de la ministra Takaichi, que sonrió muy nerviosa, respiró muy profundo y puso sus ojos fijos, sin pestañear en ningún momento.

"Me lo está preguntando. Vosotros creéis en las sorpresas mucho más que nosotros. Tuvimos una sorpresa y la aprovechamos. Y gracias a esa sorpresa, arrasamos los primeros días, probablemente arrasamos con el 50% e hicimos lo que teníamos previsto", ha expresado.

Qué tiene que ver Pearl Harbor

Pearl Harbor es un puerto natural y base naval estadounidense conocido por el ataque que sufrió por parte de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941. Esto provocó la entrada de EEUU en la guerra.

El objetivo de Japón era neutralizar la Flota del Pacífico para expandirse en el sudeste asiático. Hasta 353 aviones japoneses atacaron la base en dos oleadas que provocaron la muerte de 2.403 estadounidenses. El USS Arizona se hundió y causó casi la mitad de las muertes, pero Japón perdió 29 aviones. A pesar de la sorpresa, los portaaviones estadounidenses estaban fuera de la base y pudieron recuperarla rápidamente.