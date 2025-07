Noelia Núñez se queja de los insultos recibidos y Gonzalo Miró tarda cero coma en hacerle este recordatorio a la cara

El colaborador y tertuliano de Espejo Público Gonzalo Miró ha tenido un choque durante el programa de este miércoles con la ya exdiputada del PP Noelia Núñez después de ser pillada inventándose estudios que no tenía para engordar su currículum.

Miró, a las palabras de Núñez pidiendo la dimisión del ministro Óscar Puente por falsear estudios, ha salido con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla: "No se puede solo señalar al de enfrente, habla de Óscar Puente, pero ¿por qué no hablamos de cómo ha mentido en su currículum Juanma Moreno Bonilla? Si somos igual de ejemplares tendrá que dimitir, tendría que ser el próximo".

También se ha posicionado el colaborador sobre los insultos que ha recibido Núñez en las últimas 24 horas, desde que se destapara todo su caso. De la misma forma ha recordado cuando se presentó con una camiseta de "me gusta la fruta".

"Está mal insultar en redes sociales y en cualquier sitio, evidentemente. Ha hablado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no puede ser que desde el PP se deshumanice al presidente del Gobierno incluso llamándole desde la presidencia de la Comunidad de Madrid hijo de puta", ha comenzado diciendo.

Miró ha insistido en estas dos varas de medir: "A mí que me insulte no me gusta, pero yo puedo insultar a los demás. Ellos insultan y ella misma ha llevado una camiseta promocionando el hijo de puta de Isabel Díaz Ayuso".