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Un extremeño deja una de las reacciones más sinceras tras el pacto PP-Vox: piden que María Guardiola se lo vea en bucle
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Un extremeño deja una de las reacciones más sinceras tras el pacto PP-Vox: piden que María Guardiola se lo vea en bucle

"No se me olvida de dónde venimos".

Juan De Codina
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María Guardiola.
María Guardiola.Europa Press via Getty Images

María Guardiola será la presidenta de la Junta de Extremadura tras el pacto alcanzado entre PP y Vox para investirla. La ganadora de las recientes elecciones ha presentado un acuerdo de 61 puntos y 74 medidas, garantizando a Vox una vicepresidencia y dos consejerías en el Ejecutivo regional.

El vicepresidente y consejero de Familia, Desregulación y Servicios Sociales será Óscar Fernández Calle, líder de Vox en Extremadura. La otra consejería que obtiene la formación es la de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. De este modo, el acuerdo cristaliza en una legislatura de coalición tras meses de debate entre ambas formaciones.

Las reacciones no han sido pocas y ha destacado la de un autónomo extremeño, que ha dejado una reflexión muy sincera y apesadumbrada.

Jorge Pérez Llanos, extremeño, autónomo y youtuber, ha lamentado —y mucho— la “hipocresía” de Guardiola en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@jorgeperezllanos): “Bueno, pues día triste para Extremadura. La hipócrita de Guardiola, siendo como es, pues claro. Le ha cogido gusto al sillón y no le importa hacer lo que sea con tal de mantenerse”.

"Un día triste"

El pacto con Vox se ha convertido en un día “triste” para la comunidad autónoma. ¿El motivo? Claro como el agua: “Es muy triste porque nos han metido a la extrema derecha en la Asamblea de Extremadura. Ya estaban, porque hay gente que no recuerda que durante la época fascista de Franco estuvimos como esclavos. Se les ha olvidado”.

“Yo no vengo de una familia de burguesitos, vengo de una familia de trabajadores y no se me olvida de dónde venimos. Pero hay gente que, porque tiene tres perras, dice que ellos son los mejores”, ha defendido.

Y ha rematado recordando: “Día triste para nuestra región, día triste para Extremadura y día triste para la política en general”.

Juan De Codina
Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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