Óscar Puente da la puntilla a Noelia Núñez (PP) por sus estudios: una frase y cientos de 'me gusta' en 10 minutos

Óscar Puente ha dedicado varios tuits en la mañana del miércoles a la polémica que ha rodeado estos días a la vicesecretaria nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo por adornar de más su curriculum.

Según Núñez, que ha tenido que explicarse en X, esto se debe a una "confusión" en los datos de su ficha del Congreso y en el portal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde es portavoz, y que hasta ahora señalaban que había completado estudios de grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, aunque sin especificar en qué universidad.

La diputada del PP comenzó Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, trasladó el expediente a la UNED y posteriormente cursó el grado de Estudios Ingleses. En 2019, cambió la matrícula a un doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas en la misma universidad. A día de hoy, reconoce no haber terminado ninguna de estas titulaciones por su dedicación a la política.

El ministro de Transportes, después de varios días preguntando en la red social de Elon Musk por los estudios de Noelia Núñez, ha comentado sobre sus aclaraciones: "Para mentir bien hay que tener buena memoria. El problema es que cuando se miente tanto, no hay memoria que lo arregle".

Lo ha hecho recogiendo unas palabras de Núñez en en una entrevista con Euprepio Padula donde ella afirma: "Me gusta estudiar. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes".

Después ha recuperado otro tuit de Núñez del año 2020 donde le preguntan por su historial académico y dice que tiene la carrera de Derecho-CCJJAAPP y Estudios Ingleses "lo que antes de los famosos grados se conocía como Filología Inglesa".