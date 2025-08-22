Óscar Puente tenía un recordatorio en forma de hemeroteca para el presidente de la Xunta: "A ver, Alfonso..."

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a darle la puntilla a la enésima crítica del Partido Popular, en materia de la lucha contra la ola de incendios que lleva asolando España dos semanas. En esta ocasión, Puente ha recogido y respondido a las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

El mandatario gallego y sucesor de Núñez Feijóo en el Ejecutivo gallego aseguró, en una entrevista en las ondas de 'Herrera en COPE' la que viene siendo la gran fuente de ataques del PP al Gobierno central, que los medios solicitados no fueron desplegados en tiempo y forma: "Lo que pedimos no se nos dio, y lo estábamos pidiendo desde el principio".

Se trata de una cuestión que ya ha sido desmentida en múltiples frentes, por parte de Defensa, con la UME desplegada desde el día 2 de agosto o por la directora de Protección Civil, que recordó que se desplegaron todos los medios necesarios.

En un contexto en el que las comunidades del PP tratan de eludir su responsabilidad, al tener la competencia en materia de prevención y gestión de los incendios. Algunos con duros recortes en este ámbito como los de Mañueco, en Castilla y León, o María Guardiola, en Extremadura. Otros, como en la Galicia de Rueda, teniendo que rectificar y llamar de vuelta a bomberos que había mandado a casa. Mientras pedían esos medios estatales.

La respuesta de Puente al presidente de la Xunta: "A ver, Alfonso..."

En este sentido, Puente ha recogido el fragmento de vídeo de la entrevista de Rueda y ha tirado de hemeroteca -no le ha hecho falta ir muy atrás, la verdad- para repasar otra petición del Gobierno autonómico gallego en otra crisis medioambiental. "A ver, Alfonso, que en la crisis de los pellets [la llegada de bolas de microplásticos a múltiples puntos del litoral gallego, cántabro, asturiano y vasco], hace poco más de un año, siendo competencia exclusiva de la Xunta la limpieza de las playas, echaste la culpa al gobierno", le ha recordado Puente.

Lo ha hecho en una publicación en su cuenta oficial de X en la que también ha compartido un recorte de la noticia de El País, con las exigencias solicitadas en el pasado durante este episodio de contaminación marítima que también se saldó con un importante rifirrafe político y las acusaciones del PP de que no habían recibido los medios necesarios. Puente, también con la hemeroteca en la mano, le ha recordado a Rueda que llegaron a pedir un submarino. "Y pediste hasta un submarino. Si lo que no se entiende es como alguien te da el más mínimo crédito", ha sentenciado.

