La imitación de J Kbello de Loco Mía arrasa y hasta el propio grupo se pronuncia

Tu cara me suena es uno de los programas más vistos de la televisión, por lo que algunas de sus actuaciones trascienden más allá de la pequeña pantalla. Una de las últimas en hacerlo ha sido la imitación de Loco Mía realizada por el cantante J Kbello.

El tema que interpretó el gaditano es es Loco Vox, incluido en el segundo álbum de estudio del grupo formado por Xavier y Luis Font. En apenas tres días desde la emisión del programa, en X roza ya las 400.000 reproducciones.

La repercusión ha sido tal que incluso los miembros de Loco Mía han reaccionado a la imitación de J Kbello: "El primer artista que no hace parodia, sino que nos imita de verdad... Con arte, glamour y pasión. ¡Gracias!",

Seguidamente, J Kbello ha respondido asegurando que "ha sido todo un placer hacer una imitación tan icónica como la vuestra". "Para mí y para muchos sois historia de este país", añadió, dejando entrever que es fan del grupo.

¿Qué fue de Loco Mía?

Loco Mía nació a principios de los años 80 en Ibiza, no como un grupo musical, sino como un colectivo artístico y de moda. Sus miembros iniciales —entre ellos Xavier Font, Manuel Arjona, Carlos Armas y Igor Casas— estaban vinculados al diseño, la costura y la vida nocturna de la isla.

No obstante, productor José Luis Gil vio potencial comercial en el grupo y los reconvirtió en una especie de boy band electrónica, manteniendo su imagen extravagante como elemento central.

Pero el éxito vino acompañado de numerosos cambios de integrantes y conflictos internos, especialmente relacionados con el control artístico y económico del proyecto. A comienzos de los años 90, el interés del público fue disminuyendo y el grupo acabó disolviéndose en 1997.

Con el paso del tiempo, Loco Mía ha sido reivindicado como un grupo rompedor y transgresor, especialmente por, entre otras cosas, desafiar a las normas de género, su carácter performativo y su influencia estética en la cultura pop.