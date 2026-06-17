Pablo Motos le pregunta a Feijóo si el PP ya no entusiasma y deja una respuesta que dará que hablar

Después de arrasar con la visita de la pareja de actores Tom Holland y Zendaya, con motivo del estreno el próximo 29 de julio de la nueva película de Spiderman: Brand New Day, El Hormiguero da este miércoles un giro radical recibiendo a nada más y nada menos que al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Visita el programa de Pablo Motos el día en que ha tenido un encontronazo con Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. Lo primero que ha hecho es mandar un mensaje a Ilia Topuria tras perder su combate: "Sigue siendo el mejor y le quiero mucho".

"Te echas la siesta y al levantarte hay otro escándalo", le dejaba caer Motos. Feijóo, en ese sentido, ha hecho una cuenta: "15 sumarios, 19 delitos, 94 imputados y todo esto supone 1800 años de cárcel con el Código Penal en la mano".

Tantos ministerios "crean muchos gastos"

Preguntado por si el actual Gobierno tiene demasiados ministros, ha sido cristalino: "Crean muchos gastos, sin duda. Si usted coge la estructura de gobierno y comienza a ver qué le corresponde a cada uno... Con 15 ministerios va a trabajar mejor, más coordinadamente y nos vamos a ahorrar un pastón".

"Voy a ahorrarles a los españoles estos sueldos, estos altos cargos que no los necesitan. A partir de ahí, cuando es sensato, es cuando le puede decir a los españoles cómo están las cuentas del país, que es lo que voy a hacer", ha añadido.

Sobre los asesores, Feijóo ha dicho que: "Un asesor tiene que ser una persona formada, con una trazabilidad en la formación y de la gestión. Son los que están en el gabinete asesorando al ministro. A veces, si los eliges bien, son útiles". Coincidió con Buenafuente en su programa y le preguntó sobre cómo era capaz de gestionar y coordinarse con tanta gente: "Me dijo que tenía 40 guionistas".

"700 asesores, tiene guionistas, especialistas en redes, gente que le lleva cada ministerio, comunidad autónoma... La pregunta es... Es que no caben en Moncloa, entonces, ¿qué hacen? Teletrabajar. España no está para tener 900 asesores. Me conformo con lo de Rajoy", ha opinado.

¿El PP ya no entusiasma?

Sobre si el PP no entusiasma, responde: "Si tú coges las encuestas de Tezanos, que nos sacan 11 puntos el PSOE, y ves cualquiera de los canales de Sánchez, TVE, que vayamos de primeros no está mal. Las encuestas son muy importantes. Ha habido 4 elecciones en los últimos 6 meses; hemos ganado las cuatro. Hemos subido en todas salvo un punto en Aragón".

"El PSOE se ha pillado el mayor bofetón de la historia. Vayamos a los hechos. En este momento, el PP sigue mandando en las encuestas a pesar de que Vox ha subido en las encuestas. Yo estoy convencido de que si este domingo votásemos, gente que dice que quizá vota a Vox o que no tiene claro que no va a votar, vamos a intentar convencerles de que el cambio no es evitable", ha explicado.

Sobre qué va a hacer con la política migratoria, responde: "Lo más claro es lo que hemos pactado. No cabe interpretaciones. ¿Qué pone el documento? Que para obtener una vivienda pública o una ayuda pública se tendrá en cuenta el arraigo. Esto parece razonable, venimos haciéndolo desde hace décadas".